"Genug verkauft"

Nach einer Schwächephase und einem turbulenten Start ins neue Jahr könnte nun die Zeit reif sein für die Börsenbullen. Steigende Zuversicht, attraktive Bewertungen und positive Marktsignale sprechen für eine mögliche Trendwende.

• Positive Aussichten für 2025 nach Turbulenzen

• Hier sehen Experten Potenziale

• S&P 500, Comcast, Walt Disney & Co. im Blick



Nach einem turbulenten Jahresstart könnte 2025 zu einem stabileren und gewinnbringenden Jahr für Investoren werden. Zumindest sind sich darin drei renommierte Börsenbrief-Experten einig, wie MarketWatch berichtet.

Langfristige Wertentwicklung

So rechnet etwa Portfoliomanager Kelley Wright in seinem Aktienbrief "Investment Quality Trends" mit Gewinnen und Dividendenerhöhungen: "Ich denke, wir könnten einen tollen Markt haben". Sofern Donald Trump seine politischen Pläne verfolge und durchsetze, sei "ein echtes, legitimes organisches Wirtschaftswachstum" durchaus möglich, schätzt der Experte. In diesem Umfeld könnte der S&P 500 in diesem Jahr eine Rendite von mindestens acht Prozent generieren. Lediglich eine länger anhaltend hohe US-Inflation könnte diese Aussichten trüben, merkte Wright an.

Wrights Strategie konzentriert sich unterdessen auf finanzstarke Unternehmen mit einer langen Historie von Dividendenausschüttungen. Konkret nannte er in seinem Börsenbrief das israelische Unternehmen Ituran Location and Control sowie das kanadische Ölunternehmen Imperial Oil.

Value-Aktien im Blick

Portfoliomanager John Buckingham setzt derweil im Jahr 2025 insbesondere auf Value-Aktien, wie aus dem Börsenbrief "The Prudent Speculator" hervorgeht. Wachstumsaktien würden ihm derzeit überbewertet erscheinen: "Wachstum macht mir Angst, weil die Bewertungen hoch sind", hält er fest. Dabei favorisiert der Experte insbesondere das US-Medienunternehmen Comcast, aber auch den US-amerikanischen Öl- und Gasproduzenten Civitas Resources. "Ich glaube immer noch an die Idee, dass, wenn ein Unternehmen gut läuft, seine Aktien folgen werden."

Während Buckingham für 2025 ein US-BIP-Wachstum von etwa zwei Prozent erwartet, dürfte ihm zufolge auch der S&P 500 vor diesem Hintergrund um etwa acht Prozent zulegen. Weiterhin sieht er den Russell 3000 Value Index um etwa 15 Prozent ansteigen. Die Inflation bleibe dabei so gering, dass die US-Notenbank Zinserhöhungen abwenden könne, prognostiziert der Portfoliomanager.

Fokus auf etablierte Börsengrößen

Im "Blue Chip Investor"-Aktienbrief betont Senior Investment Officer Alan Ebright, dass ein erwartetes Gewinnwachstum von 12 Prozent für den S&P 500 im Jahr 2025 kaum einen rückläufigen Markt erwarten lässt. Der Fonds "Blue Chip Investor" setzt auf große, etablierte Unternehmen mit starken Wettbewerbsvorteilen, die unterbewertet sind: "Wenn man Abschwünge durchmacht, ist der Veralterungsfaktor bei diesen Unternehmen sehr gering". Besonders hervorzuheben seien den Experten zufolge Walt Disney und Hershey: Disney könnte von einer bevorstehenden Gewinn­erholung profitieren, während Hershey trotz gestiegener Kakaopreise weiterhin durch seine starke Marke gut positioniert sei.

Solides Jahr 2025 voraus

Im Großen und Ganzen sind sich die Experten einig, dass trotz einiger Risiken wie einer anhaltend hohen Inflation die Aktienmärkte 2025 Gewinne bieten könnten. Ob durch Dividendenperlen, Value-Aktien oder Blue Chips - gut informierte Investoren können von diesen Strategien profitieren. Wichtig sei dabei jedoch, stets das Risiko durch eine breite Diversifikation unter Kontrolle zu halten.

Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.