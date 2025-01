KI-Profiteur

KI-Aktien erleben eine turbulente Handelswoche. Auch das Cybersecurity-Unternehmen CrowdStrike zeigt kräftige Kursbewegungen. Das steckt dahinter.

• CrowdStrike mit neuem Allzeithoch

• DeepSeek-Konkurrenz sorgt für Sorgen um Überbewertungen, doch CrowdStrike profitiert

• Zusätzlicher Kurstreiber: CrowdStrike überzeugt im SE Labs Ransomware-Test



Während KI-Unternehmen im Zusammenhang mit dem chinesischen ChatGPT-Konkurrenten DeepSeek in dieser Woche teils kräftig Federn lassen mussten, hat sich die Aktie von CrowdStrike deutlich besser behauptet. Am Dienstag legte der Anteilsschein an der NASDAQ um 9,35 Prozent auf 408,68 US-Dollar zu und markierte damit ein neues Allzeithoch auf Schlusskursbasis, nachdem es im laufenden Handel sogar bis auf 411,30 US-Dollar nach oben gegangen war. Das dürfte auch der Marktstellung des Unternehmens zu verdanken sein. Am Mittwoch geht es im vorbörslichen US-Handel zeitweise jedoch wieder um leichter 0,23 Prozent abwärtws auf 407,72 US-Dollar.

DeepSeek nährt Sorgen um Überbewertung

Dabei profitierte das Unternehmen von der Debatte um DeepSeek, das insbesondere bei US-amerikanischen KI-verbundenen Techtiteln Sorgen um eine mögliche Überbewertung ausgelöst hatte. Positioniert als Gegenspieler zu ChatGPT punktet das leistungsstarke KI-Modell aus China insbesondere mit seinen vergleichsweise niedrigen Entwicklungskosten. Das DeepSeek-Produkt sei "zutiefst problematisch für die These, dass die erheblichen Kapital- und Betriebsausgaben, die Silicon Valley getätigt hat, der beste Weg sind, um dem KI-Trend zu begegnen", zitiert Bloomberg Nirgunan Tiruchelvam, den Leiter für Verbraucher und Internet bei Aletheia Capital mit Sitz in Singapur.

CrowdStrike als Profiteur von DeepSeek-Konkurrenz

Dass Anleger vor diesem Hintergrund verstärkt bei der CrowdStrike-Aktie zugreifen, einem Anteilsschein, der im vergangenen Jahr immerhin ebenfalls ein sattes Kursplus von 34 Prozent erzielt hatte, ist wohl dem Geschäftsmodell des Unternehmens zu schulden. Der Cybersicherheitsriese profitiert vom Hype um künstliche Intelligenz - unabhängig davon, welche Modelle schlussendlich den Markt dominieren werden. Denn mit der zunehmenden Verbreitung von KI dürfte auch die Nachfrage nach Cybersicherheitslösungen steigen. Unternehmen wie CrowdStrike, aber auch Cloudflare und Zscaler dürften daher positive Auswirkungen auf ihr Geschäft spüren.

Weitere positive Nachrichten für CrowdStrike

Von der allgemeinen Marktlage unabhängig hatte CrowdStrike am Dienstag zusätzliche positive Nachrichten für Anleger im Gepäck. So verkündete das Unternehmen, dass die CrowdStrike Falcon-Plattform im SE Labs Enterprise Advanced Security (EDR) Ransomware Test 2024 überragende Ergebnisse erzielt hat: 100 Prozent Erkennung, 100 Prozent Schutz und 100 Prozent Genauigkeit. Die Falcon-Plattform stoppte in diesem Ransomware-Test alle bekannten und unbekannten Bedrohungen ohne Fehlalarme und erhielt zum dritten Mal in Folge den AAA Award von SE Labs für Advanced Security EDR Protection.



