Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Analyse: Neutral-Bewertung von Goldman Sachs Group Inc. für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Nach einem Vorabgespräch mit Analysten über das vierte Quartal habe er seine Prognosen für den Autobauer weitgehend unverändert gelassen, schrieb Analyst George Galliers in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mercedes und BMW stünden für die nächsten 24 Monate mit der Elektromobilität in Europa und dem Marktdruck in China vor denselben Herausforderungen.

Um 14:33 Uhr stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 59,18 EUR. Hiermit hat das Papier noch Abwärtsspielraum von 0,30 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Bisher wurden via XETRA 534.356 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Anfang des Jahres 2025 stieg das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier um 10,0 Prozent. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Quartalsergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 20.02.2025 präsentieren.

