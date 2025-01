Goldman Sachs Group Inc. bescheinigt Neutral für Sartorius vz-Aktie

Bewertung im Fokus

Goldman Sachs Group Inc. hat die Sartorius vz-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Sartorius nach Quartalszahlen von 261 auf 272 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. In Reaktion auf die Zahlen des Laborausrüsters habe er seine Umsatz- und Ergebnisprognosen (Ebitda) für 2025 erhöht, schrieb Analyst James Quigley in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er zieht allerdings weiterhin die Aktie der Tochter Sartorius Stedim Biotech jener der Muttergesellschaft vor.

Um 12:56 Uhr konnte die Aktie von Sartorius vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 278,60 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Abwärtsrisiko von 2,37 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 31.499 Sartorius vz-Aktien. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2025 um 29,5 Prozent nach oben. Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Sartorius vz am 16.04.2025 präsentieren.

