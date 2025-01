Wiederholte Fehler

Apple scheint bei seiner KI-Technologie Apple Intelligence mit Herausforderungen zu kämpfen. Nach wiederholten Fehlern hat das Unternehmen die Zusammenfassung der Benachrichtigungen für die Kategorie Nachrichten & Unterhaltung vorübergehend deaktiviert.

Apple Intelligence

Ende Oktober 2024 hat Apple seine ersten Apple Intelligence Features für iPhone, iPad und Mac angekündigt. Diese sind seither mit der Veröffentlichung von iOS 18.1, iPadOS 18.1 und macOS Sequoia 15.1 als kostenloses Softwareupdate verfügbar. "Apple Intelligence ist der Beginn einer neuen Ära für iPhone, iPad und Mac und ermöglicht völlig neue Erlebnisse und Tools, die verändern, was unsere Nutzer:innen erreichen können", wird Apple-CEO Tim Cook in einer Pressemitteilung des Unternehmens zitiert. "Apple Intelligence baut auf jahrelanger Innovation bei KI und maschinellem Lernen auf, um die generativen Modelle von Apple im Kern unserer Geräte zu integrieren. So erhalten unsere Nutzer:innen ein System für persönliche Intelligenz, das einfach zu verwenden ist und dabei ihre Privatsphäre schützt. Apple Intelligence ist generative KI in einer Form, wie nur Apple sie realisieren kann - und wir freuen uns über die vielen Möglichkeiten, die das Leben unserer Nutzer:innen bereichern werden", heißt es weiter.

Eine Funktion von Apple Intelligence ist, Mitteilungen zusammenzufassen. So können Nutzer lange oder mehrere Mitteilungen dank der direkt auf dem Sperrbildschirm angezeigten wichtigsten Informationen schnell überfliegen. Das kann zum Beispiel nützlich sein, wenn in einem Gruppenchat gerade viel los ist.

Zusammenfassung von Nachrichten deaktiviert

Nun hat der iKonzern jedoch vorübergehend die Zusammenfassungen von Apple Intelligence für Nachrichten-Apps für die Nutzer seiner Beta-Software deaktiviert. Diese Entscheidung sei getroffen worden, nachdem diese Funktion wegen wiederholter Fehler in den Zusammenfassungen von Nachrichtenschlagzeilen kritisiert und beanstandet wurde, wie BBC berichtet. BBC selbst gehörte zu den Gruppen, die sich über die Funktion beschwerten, nachdem Apples KI Lesern fälschlicherweise mitgeteilt hatte, dass der Mann, der beschuldigt wird, den CEO von UnitedHealthcare getötet zu haben, sich selbst erschossen habe. Journalisten und andere in den sozialen Medien berichteten laut BBC, dass die Funktion auch Schlagzeilen von Sky News, der New York Times und der Washington Post ungenau zusammengefasst hatte.

Ein Apple-Sprecher sagte in einer Stellungnahme laut CNBC: "Mit den neuesten Beta-Software-Releases von iOS 18.3, iPadOS 18.3 und macOS Sequoia 15.3 werden die Benachrichtigungszusammenfassungen für die Kategorie Nachrichten & Unterhaltung vorübergehend nicht verfügbar sein" und merkte an, dass Apple an Verbesserungen der Software arbeite, die in einem zukünftigen Software-Update kommen werden.

Apple in der Kritik

"Es besteht ein enormer Zwang [für Tech-Firmen], neue Funktionen als erste zu veröffentlichen", zitiert BBC Jonathan Bright, Leiter des Bereichs KI für öffentliche Dienste am Alan Turing Institute. Sogenannte Halluzinationen, bei denen sich die KI Dinge ausdenkt, seien seiner Meinung nach ein "echtes Problem" und bisher hätten "die Unternehmen keine Möglichkeit, systematisch zu garantieren, dass KI-Modelle keine Halluzinationen haben", außer durch die Kontrolle von Menschen. "Abgesehen von der Fehlinformation der Öffentlichkeit haben solche Halluzinationen das Potenzial, das Vertrauen in die Nachrichtenmedien weiter zu beschädigen", sagte er.

Auch die Journalistenorganisation Reporter ohne Grenzen (RSF) verwies auf die Gefahren einer übereilten Einführung neuer Funktionen. "Innovation darf niemals auf Kosten des Rechts der Bürger auf zuverlässige Informationen gehen", zitiert BBC aus einer Erklärung. "Diese Funktion sollte erst dann wieder eingeführt werden, wenn kein Risiko besteht, dass ungenaue Schlagzeilen veröffentlicht werden", so Vincent Berthier von RSF.

