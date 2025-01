JP Morgan Chase & Co. veröffentlicht Investment-Empfehlung: DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit Overweight

Aktie im Blick

DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier wurde von JP Morgan Chase & Co.-Analyst Alexia Dogani einer sorgfältigen Prüfung unterzogen.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group auf "Overweight" mit einem Kursziel von 42,50 Euro belassen. Der Umsatzausblick von UPS für 2025 sei schwach, schrieb Analystin Alexia Dogani am Donnerstag nach Eckdaten der Amerikaner. Die Signale für DHL seien durchwachsen. Positiv sei die Volumenentwicklung im internationalen Frachtgeschäft im Dezember. Die Preise schwächelten aber unerwartet.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte um 14:36 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 35,36 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 20,19 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten 3.220.266 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 4,1 Prozent zu Buche. DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 06.03.2025 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2025 / 12:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2025 / 12:48 / GMT



