DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Dienstagvormittag auf grünem Terrain

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 39,10 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 39,10 EUR. Im Tageshoch stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 39,31 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 39,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 58.754 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 44,27 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Kursplus von 13,22 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 30,96 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,85 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,87 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 45,00 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte DHL Group (ex Deutsche Post) am 30.04.2025. Das EPS lag bei 0,63 EUR. Im letzten Jahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) einen Gewinn von 0,63 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 20,81 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20,25 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.08.2025 veröffentlicht. DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.08.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,05 EUR je Aktie belaufen.

