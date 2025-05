Douglas-Führungskraft modifiziert Depot - so reagiert die Aktie

Directors' Dealings

Anleger sollten Douglas nach einem Insidertrade im Blick behalten.

Für den 23.05.2025 wurde bei Douglas ein Insiderdeal gemeldet. Der Aktien-Deal wurde am 28.05.2025 bekannt gemacht. Douglas-in enger Beziehung Lobelia Lux S.à r.l. vergrößerte am 23.05.2025 die eigene Aktienposition. Lobelia Lux S.à r.l. erwarb 24.991 Aktien für je 11,66 EUR. Die Douglas-Aktie konnte am Ausführungstag im FSE-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,20 Prozent auf 11,58 EUR.

Die Douglas-Aktie wies am Veröffentlichungstag der BaFin im Endeffekt kaum Veränderungen aus. Im FSE-Handel notierte das Papier bei 11,86 EUR. Douglas ist derzeit am Markt 1,29 Mrd. Euro wert. Der Free Float wird momentan auf 107.692.312 Anteilsscheine beziffert.

Lobelia Lux S.à r.l. tätigte zuvor am 22.05.2025 einen Insidertrade. Für einen Preis von jeweils 11,66 EUR erwarb Lobelia Lux S.à r.l. 25.000 Aktien.

