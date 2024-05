Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet 3M Aktionären eine Freude

3M-Dividende

Wie der Dividendenkalender zeigt, zahlt 3M Investoren eine Dividende.

Werte in diesem Artikel

Bei der Hauptversammlung von Dow Jones 30 Industrial-Titel 3M am 14.05.2024 wurde beschlossen, für das Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 6,00 USD auszuzahlen. Die Aktionärsvergütung wuchs damit im Vergleich zum Vorjahr um 0,671 Prozent an.

3M-Dividendenrendite im Fokus

Letztlich notierte der 3M-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung via NYSE bei 100,08 USD. Die 3M-Aktie verzeichnet für 2023 eine Dividendenrendite von 5,49 Prozent. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einer Verbesserung der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 4,97 Prozent.

Vergleich von 3M-Aktienkurs und realer Rendite

Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der Aktienkurs von 3M via NYSE 41,73 Prozent nach unten entwickelt. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die wirkliche Rendite mit -33,70 Prozent dennoch stärker zugenommen als der 3M-Aktienkurs.

Dividendenaussichten von 3M

Für das Jahr 2024 gehen FactSet-Analysten von einer Senkung der Dividende auf 3,18 USD aus. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 3,19 Prozent nachlassen.

3M-Basisdaten

Die Börsenbewertung des Dow Jones 30 Industrial-Unternehmens 3M beträgt aktuell 55,233 Mrd. USD. 3M verfügt über ein KGV von aktuell 0,00. Der Umsatz von 3M belief sich in 2023 auf 32,681 Mrd. USD. Der Gewinn je Aktie summierte sich derweil auf -12,63 USD.

Redaktion finanzen.net