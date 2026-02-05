DAX24.603 -0,7%Est505.970 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2500 -5,4%Nas22.905 -1,5%Bitcoin60.147 -3,0%Euro1,1803 ±-0,0%Öl68,28 -1,0%Gold4.905 -1,2%
dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Anleger sind vorsichtig

05.02.26 07:37 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
22.904,6 PKT -350,6 PKT -1,51%
Charts|News|Analysen
Nikkei 225
53.818,0 PKT -475,3 PKT -0,88%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ABWARTEN IST ANGESAGT - Am deutschen Aktienmarkt wird am Donnerstag zunächst mit wenig Bewegung gerechnet. Anleger gehen abwartend in den Tag, während die Lage an den Metallmärkten angespannt bleibt. Nach einer Dax-Erholung am Montag war aktienseitig in den vergangenen beiden Handelstagen bereits erkennbar gewesen, dass die Rückkehr der Risikobereitschaft auf sich warten lässt. Dies setzt sich am Donnerstag fort, denn der Broker IG avisierte den DAX zwei Stunden vor dem Auftakt fast unverändert auf 24.608 Punkte. Zu den 25.000 Punkten bleibt der Leitindex damit auf Abstand. Im Technologiesektor setzte es sich am Vorabend in New York fort, dass neben Gewinnern auch potenzielle Verlierer ausgelotet wurden. Dies gilt es nun neu zu bewerten, nachdem die Google-Mutter Alphabet (Alphabet A (ex Google)) nach US-Börsenschluss gewaltige KI-Investitionen ankündigte.

USA: - DOW IM PLUS; NASDAQ IM MINUS - Der überwiegend mit Standardwerten bestückte und weltweit wohl bekannteste US-Index Dow Jones Industrial ist am Mittwoch wieder dicht unter sein Rekordhoch vom Vortag gestiegen. Dagegen weitete die technologielastige Nasdaq-Börse ihre kräftigen Verluste vom Dienstag aus und fiel auf den tiefsten Stand seit November 2025. Anleger fragen sich derzeit zunehmend, für welche Branchenunternehmen Künstliche Intelligenz (KI) eher eine Gefahr bedeutet. Der Dow schloss 0,53 Prozent höher auf 49.501,30 Punkte und wurde dabei vor allem von Werten wie 3M, Nike und Amgen beflügelt. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,51 Prozent auf 6.882,72 Zähler und litt unter der Schwäche schwer gewichteter Technologieaktien. Der NASDAQ 100 sackte um 1,77 Prozent auf 24.891,24 Punkte ab und hat damit in nur zwei Tagen 3,3 Prozent verloren.

ASIEN: - VERLUSTE - Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Donnerstag nachgegeben. Unter anderem belasteten Sorgen wegen hoher Kosten für viele Unternehmen im Zusammenhang mit KI-Investitionen. Der CSI-300-Index (CSI 300) der chinesischen Festlandbörsen und der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong fielen zuletzt um jeweils gut ein halbes Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei 225 gab um 0,7 Prozent nach.

DAX 24603,04 -0,72%

XDAX 24597,63 -0,66%

EuroSTOXX 50 5970,47 -0,41%

Stoxx50 5114,45 -0,37%

DJIA 49501,30 0,53%

S&P 500 6882,72 -0,51%

NASDAQ 100 24891,24 -1,77%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 127,97 0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1786 -0,15%

USD/Yen 156,95 0,02%

Euro/Yen 184,98 -0,13%

BITCOIN:

Bitcoin 70.336 -3,65%

(USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 68,01 -1,45 USD

WTI 63,77 -1,37 USD

/mis

