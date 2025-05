dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Anleger warten nach Rally ab

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - DAX ETWAS TIEFER ERWARTET - Im DAX zeichnet sich zur Wochenmitte ein etwas schwächerer Start ab. Nach dem Rekord vom Montag bei 23.911 Punkten und anschließendem Rückschlag hatte sich tags zuvor bei ruhigem Handel äußerst wenig getan. Nun taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex am Mittwoch rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start etwa 0,2 Prozent tiefer auf 23.586 Punkte. Im Auge behalten sollten Anleger Daimler Truck. Die Aktien hatten am Vorabend auf der Handelsplattform Tradegate zunächst schwach auf den Quartalsbericht und die gesenkte Prognose reagiert, dann aber fast den kompletten Abschlag gegenüber dem Xetra-Schluss wieder aufgeholt. Aus dem Dax legen am Morgen dann noch Eon (EON SE), Brenntag (Brenntag SE) und die Porsche Holding (Porsche Automobil vz) Zahlen vor. Zudem steht die erste Regierungserklärung von Bundeskanzler Friedrich Merz an.

USA: - TECHS GEFRAGT - Nach dem Kurssprung am Vortag dank der Fortschritte im Zollkonflikt zwischen den USA und China haben am Dienstag vor allem Technologiewerte weiter zugelegt. Inflationszahlen stützten. Außerdem beflügelten positive Nachrichten für den Chipsektor. Den Leitindex Dow Jones Industrial belasteten hingegen hohe Kursverluste von UnitedHealth. Der technologielastige NASDAQ 100 stieg auf den höchsten Stand seit Ende Februar. Zum Handelsende gewann er 1,58 Prozent auf 21.197,70 Zähler. Vom Zolltief von Anfang April hat er um gut 28 Prozent zugelegt. Dank des Aufschlags an diesem Dienstag ist die Bilanz seit Jahresanfang nun wieder positiv. Der marktbreite S&P 500 verzeichnete am Dienstag einen Zuwachs von 0,72 Prozent auf 5.886,55 Punkte. Der Dow gab hingegen um 0,64 Prozent auf 42.140,43 Punkte nach.

ASIEN: - DURCHWACHSEN - Nach dem jüngsten, durch Hoffnungen im Zollkonflikt getriebenen Anstieg haben die wichtigsten Börsen am Mittwoch keine gemeinsame Richtung gefunden. In Japan ging es für den 225 Werte umfassenden Leitindex Nikkei-Index (Nikkei 225) zuletzt um 0,4 Prozent nach unten. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten chinesischen Festlandaktien stieg hingegen um 0,3 Prozent. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong zog um rund eineinhalb Prozent an.

DAX 23638,56 0,31%

XDAX 23593,64 -0,31%

EuroSTOXX 50 5416,21 0,44%

Stoxx50 4510,14 -0,16%

DJIA 42140,43 -0,64%

S&P 500 5886,55 0,73%

NASDAQ 100 21197,70 1,58%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 129,46 +0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1192 0,06%

USD/Yen 146,84 -0,43%

Euro/Yen 164,35 -0,37%

BITCOIN:

Bitcoin 103.825 -0,30%

(USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 66,25 -0,38 USD

WTI 63,31 -0,36 USD

