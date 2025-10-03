DAX24.423 +1,3%Est505.646 +1,2%MSCI World4.331 +0,1%Top 10 Crypto16,85 +2,4%Nas22.844 +0,4%Bitcoin102.516 -0,3%Euro1,1718 ±-0,0%Öl64,64 +0,5%Gold3.856 ±0,0%
dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax-Rekord im Blick

03.10.25 07:29 Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX)

DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Möglicherweise gelingt dem DAX am Tag der Deutschen Einheit ein Rekord. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Freitag knapp zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start rund 0,4 Prozent höher auf 24.520 Punkte. Damit attackiert der Dax zunächst erneut seine Charthürde an der Marke von 24.500 Punkten, an der er tags zuvor wieder abgedreht war. Das Rekordhoch vom Juli bei 24.639 Punkten ist jedoch auch nur noch ein halbes Prozent entfernt. In den Vereinigten Staaten haben S&P 500 und die Nasdaq-Indizes am Donnerstag weitere Bestmarken erreicht, auch wenn der Shutdown der Regierung anhält. Eine Folge dieses teilweisen Stillstands der Regierungsgeschäfte seit Anfang Oktober ist auch, dass der für diesen Freitag angesetzte Arbeitsmarktbericht für September wohl ausbleiben wird. Bis zu einer politischen Einigung auf einen Übergangshaushalt werden nämlich auch keine Daten von Regierungsbehörden veröffentlicht.

USA: - IM PLUS - Beflügelt vom Trendthema "Künstliche Intelligenz" (KI) hat sich der Rekordlauf an der überwiegend mit Technologiewerten bestückten Nasdaq-Börse am Donnerstag fortgesetzt. Der marktbreite S&P 500 sprang zum Handelsstart ebenfalls auf ein Rekordhoch, gab seine Gewinne aber rasch wieder ab. Auslöser der Tech-Rally war ein kolportierter kräftiger Bewertungsanstieg des ChatGPT-Anbieters OpenAI. Der Auswahlindex NASDAQ 100 gewann letztlich 0,37 Prozent auf 24.892,76 Punkte, nachdem er zum Börsenauftakt noch deutlich über 24.900 Punkte gestiegen war. Der S&P 500 legte um 0,06 Prozent auf 6.715,35 Zähler zu. Der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial pendelte um seinen Vortagsschluss und stieg letztlich um 0,17 Prozent auf 46.519,72 Punkte.

ASIEN: - NIKKEI AUF KURS ZU REKORD; HANG SENG IM MINUS - In Asien haben sich die wichtigsten Aktienmärkte, die am Freitag geöffnet hatten, unterschiedlich entwickelt. Während es in Japan deutlich nach oben ging, sackte der Hang-Seng-Index in Hongkong ab. Der japanische Leitindex Nikkei-225 (Nikkei 225) kletterte rund eineinhalb Stunden vor Handelsende 1,7 Prozent auf 45.693 Punkte nach oben und steuert damit auf sein Mitte September erreichtes Rekordhoch von knapp 45.853 Punkte zu. Auf Wochensicht liegt der Nikkei 225 leicht im Plus. Verluste gab es dagegen am Freitag in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong. Dort büßte der Hang Seng im späten Handel knapp ein Prozent ein und gab damit einen Teil der bis Ende Donnerstag eingefahrenen Wochengewinne wieder ab. In China und Südkorea wurde wegen eines Feiertags nicht gehandelt.

DAX 24422,56 1,28%

XDAX 24474,16 1,10%

EuroSTOXX 50 5645,81 1,16%

Stoxx50 4735,71 0,57%

DJIA 46519,72 0,17%

S&P 500 6715,35 0,06%

NASDAQ 100 24892,76 0,37%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 128,66 +0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1719 0,03%

USD/Yen 147,61 0,24%

Euro/Yen 172,98 0,27%

BITCOIN:

Bitcoin

(USD, Bitstamp)

Bitcoin 120.120 -0,41%

ROHÖL:

Brent 64,55 +0,44 USD

WTI 60,90 +0,42 USD

/zb

