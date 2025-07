dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax steuert auf Rekord zu

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - IM PLUS - Der DAX lässt sich am Donnerstag von der starken Wall Street mitziehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Auftakt des Xetra-Handels rund 1,1 Prozent höher auf 24.517 Punkte. Damit nimmt er offenbar die Charthürde um 24.500 Punkte und steuert wieder auf seinen zwei Wochen alten Höchststand bei 24.639 Punkte zu. In den USA wurde der Zolldeal mit Japan gefeiert: Nun näherte sich auch der Dow Jones Industrial seinem Höchststand vom Dezember bis auf weniger als 100 Punkte. Der marktbreite S&P 500 setzte derweil seine Rekordjagd fort und auch die Nasdaq-Indizes zeigten nach kleinem Rückschlag wieder Stärke. Die europäischen Anleger zeigten sich tags zuvor bereits optimistisch, dass in den Verhandlungen im Zollstreit zwischen der EU und den USA letztlich ein ähnlich milderer Deal gelingt wie zwischen Japan und den USA.

USA: - GEWINNE - Eine möglicherweise bevorstehende Einigung im Zollkonflikt zwischen den USA und der Europäischen Union hat den US-Aktienmärkten am Mittwoch weiteren Auftrieb gegeben. Die "Financial Times" (FT) hatte berichtet, dass beide Seiten kurz vor einer Einigung über einen Zolltarif von 15 Prozent stehen. Unterstützung lieferte zudem das Zoll-Abkommen zwischen den USA und Japan. Der Dow Jones Industrial baute seine moderaten Anfangsgewinne im Handelsverlauf aus. Kurz vor Schluss stieg der Leitindex erstmals seit Ende Januar wieder über die Marke von 45.000 Punkten und gewann letztlich 1,14 Prozent auf 45.010,29 Zähler. Der marktbreite S&P 500 erklomm ein Rekordhoch und legte am Ende um 0,78 Prozent auf 6.358,91 Punkte zu. Der zunächst im Minus liegende NASDAQ 100 drehte nach oben und schloss mit einem Plus von 0,43 Prozent bei 23.162,41 Punkten.

ASIEN: - GEWINNE - Konjunkturoptimismus nach der Einigung im Zollstreit zwischen den USA und Japan hat am Donnerstag der Börse in Tokio weiteren Auftrieb verliehen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg im späten Handel um 1,7 Prozent. Der CSI-300-Index (CSI 300), der die wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen enthält, gewann rund ein halbes Prozent, ebenso der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong.

DAX 24240,82 0,83%

XDAX 24518,53 1,89%

EuroSTOXX 50 5344,25 1,02%

Stoxx50 4523,16 1,23%

DJIA 45010,29 1,14%

S&P 500 6358,91 0,78%

NASDAQ 100 23162,41 0,43%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 129,85 -0,08%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1774 0,03%

USD/Yen 146,05 0,31%

Euro/Yen 171,97 -0,29%

BITCOIN:

Bitcoin 117.799 -0,85%

(USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 68,83 +0,32 USD

WTI 65,59 + 0,34 USD

