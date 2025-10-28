DAX24.309 +0,3%Est505.711 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,40 -3,4%Nas23.637 +1,9%Bitcoin97.760 -0,2%Euro1,1660 +0,1%Öl65,51 -0,4%Gold3.942 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 Beyond Meat A2N7XQ NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 Porsche vz. PAG911 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Gerresheimer A0LD6E AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Börsen im Minus -- Nordex erhöht Gewinnprognose -- Hypoport senkt Umsatzausblick -- Deutsche Börse wächst langsamer
Top News
Westwing: Da geht noch mehr Westwing: Da geht noch mehr
Ausblick: Logitech gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt Ausblick: Logitech gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF – Jetzt informieren!

dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Etwas im Minus erwartet

28.10.25 07:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.308,8 PKT 68,9 PKT 0,28%
Charts|News|Analysen
NASDAQ Composite Index
23.637,5 PKT 432,6 PKT 1,86%
Charts|News|Analysen
S&P 500
6.875,2 PKT 83,5 PKT 1,23%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

Wer­bung

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - LEICHT IM MINUS ERWARTET - Der DAX kann der Rekordrally an anderen wichtigen Börsen weiterhin nicht folgen. Mit einem etwas schwächeren Start wird der deutsche Leitindex wohl auch am Dienstag auf Abstand bleiben zu seiner Bestmarke, während die Rekordjagd in New York in Erwartung einer baldigen Einigung im Zollstreit zwischen den USA und China am Vorabend weiter gegangen war. Der Broker IG taxierte den Dax zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent tiefer auf 24.255 Punkte. Zum Rekord von 24.771 Punkten fehlen damit gut 500 Punkte. Laut dem Chartexperten Martin Utschneider vom Broker Robomarkets tendiert der Dax weiterhin seitwärts, eine Dynamik wie in den USA wolle hierzulande weiterhin nicht aufkommen. Von einem kurzen Ausreißer nach unten abgesehen, bewegt sich der deutsche Leitindex nun schon zwei Wochen in einer engen Spanne, die von der psychologisch wichtigen Marke von 24.000 Zählern ausgehend etwa 400 Punkte groß ist. "Nach unten ist der Dax recht gut abgesichert. Nach oben aber auch weiterhin gedeckelt", so Utschneider.

USA: - IM PLUS - In Erwartung einer baldigen Einigung im Zollstreit zwischen den USA und China ist die Rekordjagd an den US-Börsen am Montag weitergegangen. Technologiewerte waren die größten Profiteure, was auch die Kursgewinne der sieben bedeutendsten US-Techaktien, der "glorreichen Sieben", verdeutlichten. Der Dow Jones Industrial erklomm gleich zum Handelsstart ein Rekordhoch über 47.500 Punkten. Kurz vor dem Börsenschluss ging es dann noch etwas weiter nach oben, sodass der bekannteste Wall-Street-Index letztlich um 0,71 Prozent auf 47.544,59 Punkte zulegte. Der marktbreite S&P 500 und der NASDAQ 100 setzten ebenfalls ihren Rekordlauf vom Freitag fort, wobei auch diese beiden Indizes gegen Handelsschluss nochmals Fahrt aufnahmen. Der S&P 500 stieg um 1,23 Prozent auf 6.875,16 Punkte. Für den Nasdaq 100 ging es um 1,83 Prozent auf 25.821,55 Punkte aufwärts.

ASIEN: - VERLUSTE - In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte am Dienstag nach dem freundlichen Wochenstart nachgegeben. Der japanische Leitindex Nikkei 225 gab im späten Handel 0,6 Prozent auf 50.189 Punkte nach, nachdem er Montag erstmals über die Marke von 50.000 Punkten geklettert war und bei knapp 50.550 Zählern erreicht hatte. Ebenfalls nach unten ging es im späten Handel am Dienstag an den chinesischen Festlandbörsen sowie in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandsbörsen büßte 0,3 Prozent ein. In Hongkong gab der Hang-Seng-Index (Hang Seng) ebenfalls in dieser Größenordnung nach.

Wer­bung

^

DAX 24308,78 0,28%

XDAX 24318,67 0,36%

EuroSTOXX 50 5711,06 0,64%

Stoxx50 4800,45 0,35%

DJIA 47544,59 0,71%

S&P 500 6875,16 1,23%

NASDAQ 100 25821,55 1,83%

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

Wer­bung

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 129,64 +0,05%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1663 0,15%

USD/Yen 151,97 -0,59%

Euro/Yen 177,24 -0,44%

°

BITCOIN:

^

Bitcoin

(USD, Bitstamp)

Bitcoin 113.877 -0,2%

°

ROHÖL:

^

Brent 65,44 -0,18 USD

WTI 61,13 -0,17 USD

°

/zb

Mehr zum Thema DAX 40

07:35dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Etwas im Minus erwartet
07:22Abstand zum Redkordniveau: DAX dürfte sich am Dienstag tiefer präsentieren
07:14DAX-FLASH: Im Minus erwartet - Abstand zum Rekordniveau bleibt
07:04Asiens Börsen im Minus -- Nordex erhöht Gewinnprognose -- Hypoport senkt Umsatzausblick -- Deutsche Börse wächst langsamer
07:00Eon-Chef: „Ich kann doch nicht ein Energiesystem bauen für etwas, das nicht existiert“
06:51So will Airbus die A220-Produktion 2026 hochfahren
06:30Technischer Ausblick für 2026 – Kostenfreies Webinar am Donnerstag um 18 Uhr. Jetzt anmelden!
06:30Technischer Ausblick für 2026 – Kostenfreies Webinar am Donnerstag um 18 Uhr. Jetzt anmelden!
mehr