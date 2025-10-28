DAX24.246 -0,3%Est505.697 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,68 -1,7%Nas23.637 +1,9%Bitcoin98.203 +0,2%Euro1,1660 +0,1%Öl64,61 -1,7%Gold3.906 -2,1%
EZB: Inflationserwartungen der Verbraucher gehen zurück

28.10.25 10:40 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - In der Eurozone sind die kurzfristigen Inflationserwartungen der Verbraucher im September etwas gesunken. Laut einer Umfrage der Europäischen Zentralbank (EZB) erwarten die Konsumenten auf Sicht von 12 Monaten eine Preissteigerung um 2,7 Prozent, wie die EZB am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Im August hatte die Inflationserwartung bei 2,8 Prozent gelegen. Die Inflationserwartung für die nächsten drei Jahre verharrte hingegen unverändert auf 2,5 Prozent.

Die Daten basieren auf den Ergebnissen einer monatlichen Online-Befragung (Consumer Expectations Survey) der EZB unter Verbrauchern aus elf Ländern. Befragt werden rund 19.000 Personen. Inflationserwartungen spielen eine wichtige Rolle für die Geldpolitik der EZB.

Die Inflation in der Eurozone lag laut jüngsten Daten im September bei 2,2 Prozent und damit etwas über dem mittelfristigen Inflationsziel von zwei Prozent, das die EZB angestrebt. Es wird fest damit gerechnet, dass die Notenbank die Leitzinsen bei der Zinsentscheidung am Donnerstag unverändert lässt./jkr/jsl/mis