dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Kaum verändert

DEUTSCHLAND: - TENDENZ - Die Stagnation auf hohem Niveau am deutschen Aktienmarkt dürfte sich zur Wochenmitte fortsetzen. Der Leitindex DAX wird ohne bewegende Impulse kaum verändert zum Vortagesschluss erwartet. Rund zwei Stunden vor Beginn des Xetra-Handels indizierte der Broker IG den Dax mit einem moderaten Plus bei 24.414 Zählern. Schon seit Donnerstag bewegt sich der Dax in einer engen Handelsspanne zwischen etwa 24.250 und 24.500 Punkten. Möglicherweise sorgt das am Abend anstehende Protokoll der vergangenen US-Notenbanksitzung für Bewegung, dann am deutschen Markt aber erst am Donnerstag. "Der Markt preist eine weitere US- Zinssenkung Ende Oktober weiterhin fest ein", schrieb Analyst Frank Sohlleder vom Broker Activtrades. Das Protokoll könne "entscheidende Indizien für diesen Schritt liefern".

USA: - VERLUSTE - Am US-Aktienmarkt hat sich nach der jüngsten Rekordrally am Dienstag ein Stück weit Ernüchterung breit gemacht. Die wichtigsten Technologie-Indizes und der breit gefasste S&P 500 hatten zwar im frühen Handel Höchststände erreicht. Am Ende aber schlossen diese Börsenbarometer ebenso im Minus wie der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial. Unter den Tech-Indizes fiel der NASDAQ 100 um 0,55 Prozent auf 24.840,23 Punkte. Der umfassendere Nasdaq Composite (NASDAQ Composite Index) sank um 0,67 Prozent auf 22.788,36 Punkte. Es war im Handelsverlauf erstmals über die Marke von 23.000 Punkten gestiegen. Der S&P 500 verlor 0,38 Prozent auf 6.714,59 Punkte. Der Dow gab um 0,20 Prozent auf 46.602,98 Punkte nach.

ASIEN: - IM MINUS - In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte am Mittwoch nachgegeben. In Tokio büßte der japanische Leitindex Nikkei 225 auf hohem Niveau rund 0,3 Prozent auf 47.807 Punkte ein. Der Nikkei hatte erst am Dienstag mit 48.527 Punkten den höchsten Stand seiner Geschichte erreicht. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong büßte der Hang Seng nach der Feiertagspause am Dienstag etwas mehr als ein Prozent ein. An den chinesischen Festlandsbörsen wird wegen eines Feiertags weiter nicht gehandelt.

