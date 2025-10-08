DAX24.386 ±0,0%Est505.606 -0,1%MSCI World4.328 -0,1%Top 10 Crypto16,87 -1,2%Nas22.788 -0,7%Bitcoin104.749 +0,5%Euro1,1615 -0,4%Öl66,09 +0,6%Gold4.034 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 NEL ASA A0B733 HENSOLDT HAG000 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Palantir A2QA4J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX vorbörslich wenig bewegt -- Asiens Börsen schwächer -- Ottobock-Aktie kommt: Angebotspreis am oberen Ende der Preisspanne -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- Tesla, Nordex im Fokus
Top News
DJE - Gold & Ressourcen DJE - Gold & Ressourcen
Nordex-Aktie: Großauftrag über 236 Megawatt für Windprojekte in Nordamerika Nordex-Aktie: Großauftrag über 236 Megawatt für Windprojekte in Nordamerika
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Smartes Banking mit der C24 Bank: Mehr sparen - mehr investieren

dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Kaum verändert

08.10.25 07:37 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.385,8 PKT 7,5 PKT 0,03%
Charts|News|Analysen
Hang Seng
26.957,8 PKT -183,2 PKT -0,67%
Charts|News|Analysen
NASDAQ Composite Index
22.788,4 PKT -153,3 PKT -0,67%
Charts|News|Analysen
Nikkei 225
47.735,0 PKT -215,9 PKT -0,45%
Charts|News|Analysen
S&P 500
6.714,6 PKT -25,7 PKT -0,38%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

Wer­bung

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - TENDENZ - Die Stagnation auf hohem Niveau am deutschen Aktienmarkt dürfte sich zur Wochenmitte fortsetzen. Der Leitindex DAX wird ohne bewegende Impulse kaum verändert zum Vortagesschluss erwartet. Rund zwei Stunden vor Beginn des Xetra-Handels indizierte der Broker IG den Dax mit einem moderaten Plus bei 24.414 Zählern. Schon seit Donnerstag bewegt sich der Dax in einer engen Handelsspanne zwischen etwa 24.250 und 24.500 Punkten. Möglicherweise sorgt das am Abend anstehende Protokoll der vergangenen US-Notenbanksitzung für Bewegung, dann am deutschen Markt aber erst am Donnerstag. "Der Markt preist eine weitere US-Zinssenkung Ende Oktober weiterhin fest ein", schrieb Analyst Frank Sohlleder vom Broker Activtrades. Das Protokoll könne "entscheidende Indizien für diesen Schritt liefern".

USA: - VERLUSTE - Am US-Aktienmarkt hat sich nach der jüngsten Rekordrally am Dienstag ein Stück weit Ernüchterung breit gemacht. Die wichtigsten Technologie-Indizes und der breit gefasste S&P 500 hatten zwar im frühen Handel Höchststände erreicht. Am Ende aber schlossen diese Börsenbarometer ebenso im Minus wie der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial. Unter den Tech-Indizes fiel der NASDAQ 100 um 0,55 Prozent auf 24.840,23 Punkte. Der umfassendere Nasdaq Composite (NASDAQ Composite Index) sank um 0,67 Prozent auf 22.788,36 Punkte. Es war im Handelsverlauf erstmals über die Marke von 23.000 Punkten gestiegen. Der S&P 500 verlor 0,38 Prozent auf 6.714,59 Punkte. Der Dow gab um 0,20 Prozent auf 46.602,98 Punkte nach.

ASIEN: - IM MINUS - In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte am Mittwoch nachgegeben. In Tokio büßte der japanische Leitindex Nikkei 225 auf hohem Niveau rund 0,3 Prozent auf 47.807 Punkte ein. Der Nikkei hatte erst am Dienstag mit 48.527 Punkten den höchsten Stand seiner Geschichte erreicht. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong büßte der Hang Seng nach der Feiertagspause am Dienstag etwas mehr als ein Prozent ein. An den chinesischen Festlandsbörsen wird wegen eines Feiertags weiter nicht gehandelt.

Wer­bung

^

DAX 24385,78 0,03%

XDAX 24371,46 -0,25%

EuroSTOXX 50 5613,62 -0,27%

Stoxx50 4749,70 -0,11%

DJIA 46602,98 -0,20%

S&P 500 6714,59 -0,38%

NASDAQ 100 24840,23 -0,55%

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

Wer­bung

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 128,58 +0,04%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1621 -0,31%

USD/Yen 152,45 0,36%

Euro/Yen 177,16 0,05%

°

BITCOIN:

^

Bitcoin

(USD, Bitstamp)

Bitcoin 121.499 0,09%

°

ROHÖL:

^

Brent 65,92 +0,47 USD

WTI 62,24 +0,51 USD

°

/zb