Asiens Börsen in Rot -- CTS Eventim bekräftigt Prognose -- Ergebnis-Druck auf NIO wächst zunehmend
Schwacher Freitag für den DAX erwartet - NVIDIA-Rally verpufft schneller als gedacht
Kontoführungsgebühren steigen - und viele zahlen stillschweigend mit
dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Verluste erwartet

21.11.25 07:31 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.278,9 PKT 115,9 PKT 0,50%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - VERLUSTE - Die Erleichterung durch den starken Quartalsbericht von Nvidia hat sich am Donnerstag als Strohfeuer erwiesen. Nach der massiven Trendwende der wichtigsten US-Indizes bahnt sich auch am deutschen Aktienmarkt ein schwacher Freitag an: Der Broker IG taxierte den DAX am Morgen rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsbeginn 1,5 Prozent tiefer auf 22.935 Punkte. Damit würde sich der Wochenverlust im Dax auf vier Prozent ausweiten und er würde auf dem tiefsten Stand seit Mai landen.

USA: - VERLUSTE - Die Freude über einen überraschend starken Quartalsbericht des KI-Chip-Spezialisten NVIDIA ist am Donnerstag an den US-Börsen im Verlauf verflogen. Die fest gestarteten wichtigsten Aktienindizes verzeichneten zu Handelsschluss teils deutliche Verluste. Die Sorgen um eine zu hohe Bewertung vor allem von Papieren mit Bezug zur sogenannten Künstlichen Intelligenz (KI) seien rasch wieder zurückgekehrt, hieß es am Markt. Diese hatten zuletzt schon für deutliche und anhaltende Verluste insbesondere bei Technologietiteln geführt. Der Dow Jones Industrial verlor 0,84 Prozent auf 45.752,26 Punkte.

ASIEN: - VERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag deutlich nachgegeben. Starke Quartalsresultate des KI-Chipkonzerns Nvidia hatten in den USA nur für ein Strohfeuer an den Märkten gesorgt. Aus anfänglichen Kursgewinnen wurden dort im Verlauf deutliche Verluste. Der japanische Leitindex Nikkei 225 sank kurz vor dem Handelsende um 2,3 Prozent. Auch ein Konjunkturpaket der Regierung half kurzfristig nicht. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen gab um 1,5 Prozent nach und der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong büßte ebenfalls 1,5 Prozent ein.

^

DAX 23.278,85 0,50%

XDAX 22.924,54 -1,32%

EuroSTOXX 50 5.569,92 0,50%

Stoxx50 4.732,23 0,46%

DJIA 45.752,26 -0,84%

S&P 500 6.538,76 -1,56%

NASDAQ 100 24.054,38 -2,38%°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 128,60 0,03%°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1539 0,11%

USD/Yen 157,21 -0,23%

Euro/Yen 181,40 -0,13%°

BITCOIN:

^

Bitcoin 85.963 -0,65%

(USD, Bitstamp)°

ROHÖL:

^

Brent 62,62 -0,76 USD

WTI 58,20 -0,80 USD°

/jha/

