dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 05.12.2025 - 17.00 Uhr

GESAMT-ROUNDUP/Rentenbeschluss: Mehr Geld für die Senioren

BERLIN - Um 13.21 ist es vollbracht. Bundestagsvizepräsident Bodo Ramelow hat die Kanzlermehrheit für das umstrittene Rentengesetz der Regierung verkündet und erlaubt sich die Bemerkung: "Ich denke, Sie haben die Steine, die von manchen Herzen geplumpst sind, gehört." Schwarz und Rot haben den umstrittensten Teil ihrer Rentenreform aus eigener Kraft durchs Parlament gebracht.

USA: Michigan-Konsumklima hellt sich stärker als erwartet auf

MICHIGAN - Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Dezember stärker als erwartet aufgehellt. Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima stieg um 2,3 Punkte auf 53,3 Punkte, wie die Universität am Freitag nach einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten lediglich mit einem Anstieg auf 52,0 Punkte gerechnet.

ROUNDUP: Kriselnde deutsche Industrie stabilisiert sich

FRANKFURT - Die Stabilisierung der Industrie in Deutschland setzt sich fort: Auch im Oktober legten die Bestellungen im Verarbeitenden Gewerbe im Monatsvergleich zu, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Bestellungen um 1,5 Prozent. Das Plus fiel damit deutlich höher aus als von Analysten im Schnitt erwartet. Sie hatten nur mit einem Anstieg um 0,3 Prozent gerechnet. Im September war sie um nach oben revidiert 2,0 Prozent gestiegen.

ROUNDUP 2: Kaum Notizen von Gesprächen mit Nord Stream 2-Spitzen

SCHWERIN - Als 91. und letzte Zeugin im Nord Stream 2-Untersuchungsausschuss des Schweriner Landtags hat MV-Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) das Vorgehen ihrer Landesregierung rund um den Bau der Pipeline für russisches Erdgas verteidigt. Die Regierung von Mecklenburg-Vorpommern habe sich immer im Rahmen der deutschen Außen- und Wirtschaftspolitik bewegt, sagte sie bei ihrer mehrstündigen Vernehmung am Freitag. Das Bundesland sei keinen Sonderweg gegangen.

ROUNDUP: Putin und Modi wollen Handelsbeziehungen ihrer Länder ausbauen

NEU-DELHI - Indien und Russland wollen ihre Handelsbeziehungen über Öl- und Rüstungsgeschäfte hinaus deutlich ausbauen. Beide Seiten hätten sich auf ein wirtschaftliches Kooperationsprogramm bis 2030 geeinigt, sagte der indische Premierminister Narendra Modi nach Gesprächen mit Russlands Präsident Wladimir Putin in Neu-Delhi. Er äußerte die Hoffnung, dadurch könnten Handel und Investitionen breiter aufgestellt werden. Indien und Russland streben an, das bilaterale Handelsvolumen bis zum Jahr 2030 auf 100 Milliarden US-Dollar (etwa 85,8 Milliarden Euro) zu steigern.

Eurozone : Wirtschaft wächst im Sommer etwas stärker als erwartet

LUXEMBURG - Die Wirtschaft der Eurozone hat im Sommer etwas stärker Fahrt aufgenommen als erwartet. In den 20 Ländern des Währungsraums habe die Wirtschaftsleistung im dritten Quartal um 0,3 Prozent im Vergleich zum Vorquartal zugelegt, wie die Statistikbehörde Eurostat am Freitag nach einer dritten Schätzung mitteilte. In einer zweiten Schätzung war noch ein Anstieg um 0,2 Prozent ermittelt worden. Volkswirte hatten im Mittel mit einer Bestätigung gerechnet. Im zweiten Quartal war die Wirtschaft um 0,1 Prozent gewachsen.

Deutschland: 6,3 Millionen Menschen arbeiten für Niedriglohn

WIESBADEN - In der deutschen Wirtschaft ist der Niedriglohnsektor zuletzt nicht mehr geschrumpft. 6,3 Millionen Menschen arbeiteten im April 2025 für einen Stundenlohn von höchstens 14,32 Euro, wie das Statistische Bundesamt mitteilte.

