dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 13.05.2025 - 15.15 Uhr

LEVERKUSEN - Bayer hat zum Jahresauftakt dank des Pharmageschäfts besser abgeschnitten als erwartet. Zudem hielt sich die Agrarsparte überraschend gut. Wegen negativer Wechselkurseffekte musste Unternehmenschef Bill Anderson zwar den Jahresausblick in der Tendenz etwas senken, die um Wechselkurseffekte bereinigten Konzernprognosen für 2025 stehen aber. An der Börse kam das in Summe sehr gut an: Die Aktie setzte ihren jüngsten Erholungsversuch mit einem Kurssprung fort.

MÜNCHEN - Die verheerenden Waldbrände in Los Angeles haben dem weltgrößten Rückversicherer Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) im ersten Quartal einen Gewinneinbruch eingebrockt. Im ersten Quartal verdiente der Dax-Konzern (DAX) mit knapp 1,1 Milliarden Euro nur gut halb so viel wie ein Jahr zuvor, wie er am Dienstag in München mitteilte. Die Feuer in Los Angeles kosteten den Dax-Konzern nach bisherigen Berechnungen ebenfalls 1,1 Milliarden Euro. Finanzchef Christoph Jurecka sieht die Munich Re aber auf Kurs zu einem Jahresgewinn von 6 Milliarden Euro - trotz rückläufiger Preise im Kerngeschäft.

MINNEAPOLIS - Der größte US-Krankenversicherer UnitedHealth streicht sein Gewinnziel für 2025 und tauscht seinen Chef aus. Der frühere Konzernchef Stephen Hemsley übernehme mit sofortiger Wirkung die Führung von Andrew Witty, teilte der im US-Index Dow Jones gelistete Versicherer am Dienstag mit. Witty habe aus persönlichen Gründen seinen Rücktritt erklärt. Hemsley hatte UnitedHealth schon von 2006 bis 2017 geführt. Dass der Konzern zugleich seine bisherige Jahresprognose streicht, erklärte er mit unerwartet hohen Kosten für medizinische Behandlungen. Für die UnitedHealth-Aktie ging es nach den Neuigkeiten im vorbörslichen US-Handel um rund acht Prozent abwärts.

HANNOVER - Der Rückversicherer Hannover Rück ist angesichts der Waldbrände in Kalifornien Anfang 2025 mit einem überraschend leichten Gewinnrückgang davongekommen. Unter dem Strich stand ein Gewinn von gut 480 Millionen Euro und damit nur rund 14 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Die Zerstörungen in Los Angeles kosteten die Hannover Rück bisher 631 Millionen Euro. Der neue Vorstandschef Clemens Jungsthöfel sieht den Konzern damit auf Kurs, den Gewinn in diesem Jahr wie geplant auf rund 2,4 Milliarden Euro zu steigern. Für die Hannover-Rück-Aktie ging es nach den Neuigkeiten dennoch abwärts.

FRANKFURT - Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport ist überraschend schwach ins Jahr gestartet. Der späte Ostertermin, höhere Personalkosten und ein gekürztes Flugangebot an Deutschlands größtem Airport führten im ersten Quartal unter dem Strich zu roten Zahlen. Trotzdem sieht Vorstandschef Stefan Schulte das Unternehmen auf Kurs zu seinen Jahreszielen. So soll die Zahl der Fluggäste in Frankfurt 2025 auf bis zu 64 Millionen steigen. Der operative Gewinn (Ebitda) soll im Vergleich zu 2024 moderat zulegen. An der Börse konnten die Neuigkeiten indes nicht überzeugen.

DÜSSELDORF - Eine starke Nachfrage nach Wohnraum in den Ballungsgebieten und die Übernahme der ehemaligen Adler Group-Tochter BCP haben dem Immobilienkonzern LEG (LEG Immobilien) im Auftaktquartal deutlichen Auftrieb gegeben. Das Unternehmen habe innerhalb weniger Monate den Erwerb der BCP abgeschlossen, über 9.000 neue Wohneinheiten in die Bewirtschaftungsplattform integriert und die Vermarktung des BCP-Ost-Paketes rund um Leipzig begonnen, sagte Unternehmenschef Lars von Lackum bei Vorlage von Zahlen am Dienstag. Für zusätzlichen Optimismus sorge die weitere Erholung der Immobilienpreise. Die Ziele für 2025 bestätigte der Immobilienkonzern. Die Aktie gab bis zum frühen Mittag rund 1,7 Prozent nach.

LEIPZIG - Der Biokraftstoffhersteller Verbio (VERBIO Vereinigte BioEnergie) blickt etwas verhaltener auf die verbleibenden Monate seines Geschäftsjahres. Der Vorstand rechnet beim operativen Gewinn nur noch mit dem unteren Ende der in Aussicht gestellten Bandbreite, teilte das Unternehmen am Dienstag bei der Vorlage seiner Zahlen zum dritten Geschäftsquartal (bis Ende März) in Leipzig mit. Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) wollte Verbio bislang ein Ergebnis "im mittleren zweistelligen Millionenbereich" erzielen und damit deutlich weniger als 2024. An der Börse kamen die Nachrichten schlecht an.

BERLIN - Die Beteiligungsgesellschaft MBB (MBB SE) hat im ersten Quartal vor allem dank guter Geschäfte mit Infrastrukturbeteiligungen deutlich mehr umgesetzt und verdient. Der Umsatz sei um fast 27 Prozent auf 260 Millionen Euro gestiegen, teilte das seit Kurzem im SDAX gelistete Unternehmen am Dienstag in Berlin mit. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) kletterte um rund 32 Prozent auf 29,9 Millionen Euro nach oben. Die Ziele für das laufende Jahr wurden bestätigt. An der Börse kamen die Zahlen gut.

BERLIN - Der Strahlen- und Medizintechnikkonzern Eckert & Ziegler (EckertZiegler) hat trotz eines verhaltenen Jahresauftakts die Prognose für das Gesamtjahr bestätigt. In den ersten drei Monaten wurde das Geschäft durch den Cyberangriff im Februar und den zeitlich einhergehenden, kurzfristigen Auslieferungsstopp für Gallium-Generatoren belastet. Die Zuwachsraten beim Erlös und operativen Gewinn blieben hinter den Jahreszielen zurück. An der Börse kamen die Zahlen schlecht an. Die im SDAX gelistete Aktie gab deutlich nach.

EINBECK - KWS Saat (KWS SAAT SECo) hat seine Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr gesenkt. Das Unternehmen begründete dies am Dienstag mit "spürbar geringeren Anbauflächen für Mais und Zuckerrüben in Europa". So dürfte der Umsatz auf vergleichbarer Basis 2024/25 (per Ende Juni) auf dem Vorjahresniveau liegen, teilte der Saatguthersteller in Einbeck mit. Bislang war KWS Saat von einem Wachstum um zwei bis vier Prozent ausgegangen. Dabei sind Währungs- und Portfolioeffekte herausgerechnet. Die Prognose für die Profitabilität wurde konkretisiert: Hier erwartet das Unternehmen nun eine Ergebnismarge vor Zinsen und Steuern (Ebit) in der Mitte der Spanne von 14 bis 16 Prozent.

BERLIN - Das Geschäft mit frei verfügbaren Forschungspublikationen hat den Wissenschaftsverlag Springer Nature im ersten Quartal angetrieben, und die Berliner konnten ihren Umsatz und das operative Ergebnis steigern. Die Resultate stimmen das Management um Unternehmenslenker Frank Vrancken Peeters zuversichtlich: Die Führungsspitze erwartet nun, 2025 das obere Hälfte der bisherigen Umsatzspanne zu erreichen. Auch beim Ziel für das operative Jahresergebnis wird das Management optimistischer. Die Investoren an der Börse reagierten positiv.

PULLACH - Der Autovermieter Sixt (Sixt SE St) verzeichnete zu Jahresbeginn eine gute Nachfrage. Wachstumstreiber waren dabei Europa und die USA. In Deutschland stagnierten dagegen die Erlöse. Seine Verluste konnte das Unternehmen reduzieren - allerdings nicht so stark wie am Markt erwartet. Die Prognose bekräftigte Sixt.

JENA - Der Technologiekonzern JENOPTIK hat im Auftaktquartal ein schwieriges Marktumfeld vor allem im Geschäft mit Halbleiterausrüstung zu spüren bekommen. Umsatz und Ergebnis blieben hinter dem Vorjahresniveau zurück. Vorstandschef Stefan Traeger rechnet weiterhin für die Halbleiterausrüstungsindustrie mit einer Nachfragebelebung im zweiten Halbjahr und bekräftigte daher die Jahresziele. Allerdings sei das Risiko hinsichtlich des Zeitpunkts und der Stärke des Aufschwungs gestiegen, sagte der Manager laut Mitteilung vom Dienstag anlässlich der Vorlage der Quartalszahlen. Die Aktie gab am Vormittag um gut drei Prozent nach und gehörte damit zu den größten Verlierern im MDax.

Weitere Meldungen

-K+S setzt auf gutes Kalipreisniveau auch außerhalb Brasiliens

-Medios-Chef Gärtner verlässt Unternehmen - Auch Managerin Miehler geht

-Cewe bestätigt Prognose - Umsatz steigt dank Fotobuch-Nachfrage

-Margenstarkes Geschäft beschert Medios zum Jahresstart deutlich mehr Gewinn

-Dürr sieht sich auf Kurs zu Jahreszielen - Mehr Gewinn zum Jahresstart

-'Unvorteilhafte Wetterbedingungen': Wie 2025 für EnBW begann

-Vonovia will sich mit Wandelanleihen frisches Geld besorgen

-IPO: Pfisterer setzt Platzierungspreis bei 27 Euro fest - Millionenerlös

-Roche legt positive Langzeitdaten zu Krebsmittel Perjeta vor

-Direktvertrieb macht etwas mehr Geschäft

-Befragung: Weniger Flugpassagiere mit Ziel Deutschland

-Dertour legt stark zu - 31 Prozent mehr Wintergäste

-IG Metall: Ford reagiert auf Streikaufruf

-Zeiss und Tesa kooperieren bei Frontscheiben-Displays

-ROUNDUP: US-Verkehrsbehörde hat viele Fragen zu Musks Robotaxi-Plänen

-Trump-Freund Musk profitiert von EU-Geldern in Millionenhöhe

-Deutschland: Wesentlich mehr in Kliniken behandelte Hautkrebsfälle

-Carl Zeiss Meditec setzt auf China-Belebung - Unsicherheit bleibt

-Kartellamt verhängt Millionenstrafe gegen Bauunternehmen

-ROUNDUP: KI-Unternehmen Helsing stellt Unterwasser-Drohne vor

-ROUNDUP: Auch UN-Luftfahrtsrat macht Russland für MH17-Abschuss verantwortlich

-Insel-Chefin gibt Führungsposten auf der Mainau ab

-ROUNDUP/Richter: Forschende können X in ihrem Heimatland verklagen

-Erste E-Methanol-Großanlage nahe deutscher Grenze eröffnet

-RTL kündigt Ende von Raab-Show an - Neustart im Herbst

-Ex-Lufthansa-Chef Jürgen Weber gestorben

-Kreise: ABB erwägt Verkauf der Robotik-Sparte als Alternative zum IPO

-RTL beendet die Show 'Das Supertalent'

-KI-Training mit Nutzerdaten: Gericht soll Meta eilig stoppen°

