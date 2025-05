dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 15.05.2025 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2/Wechselkurse und Zoll-Unsicherheit: Merck rudert mit Prognose zurück

DARMSTADT - Der Pharma- und Technologiekonzern Merck KGaA (Merck) hat im ersten Quartal mehr umgesetzt und verdient, senkt aber seine Prognose für das laufende Jahr. Das DAX-Unternehmen verwies in einer Mitteilung vom Donnerstag zur Begründung auf das wirtschaftliche und geopolitische Umfeld, starke Wechselkursschwankungen etwa beim US-Dollar sowie die "gegenwärtigen Unsicherheiten mit Blick auf Zölle", die insbesondere das Geschäft mit Laborausrüstung träfen. Die Aktie knickte ein.

ROUNDUP: Siemens wächst kräftig - Lichtblicke im Automationsgeschäft

MÜNCHEN - Der Technologiekonzern Siemens ist im zweiten Geschäftsquartal kräftig gewachsen und hat besser abgeschnitten als erwartet. Dabei profitierte das Unternehmen von robusten Geschäften im Bereich intelligenter Infrastruktur, der Zugsparte Mobility sowie der Medizintechniktochter Healthineers (Siemens Healthineers). Die Digitalisierungssparte verzeichnete weitere Rückgänge, wobei das Umsatzminus im schwächelnden Automationsgeschäft geringer ausfiel als in den Vorquartalen. Die Prognose bestätigte der Konzern.

ROUNDUP 2: RWE verzeichnet wie erwartet Einbußen - Schwaches Handelsergebnis

ESSEN - Der Energiekonzern RWE hat im ersten Quartal einen Rückgang des operativen Gewinns hinnehmen müssen. Unter anderem verlief der Jahresstart für den Dax-Konzern im Handel mit Energie enttäuschend. Zudem hätten schwache Windverhältnisse in Europa zu einer geringeren Windstromproduktion auf See und an Land und damit zu Ergebniseinbußen geführt, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Essen mit. Die Jahresprognose bestätigte der Vorstand zwar, die Aktie gab aber nach.

ROUNDUP: Schwaches Stahlgeschäft belastet Thyssenkrupp - Aktie auf Talfahrt

ESSEN - Eine schwache Stahlnachfrage und niedrigere Preise haben den Industriekonzern thyssenkrupp im zweiten Geschäftsquartal (per Ende März) belastet. Auftragseingänge und Umsatz sanken deutlich. Das operative Ergebnis brach stärker ein als am Markt erwartet und erreichte nur knapp die Gewinnzone. Das Unternehmen hofft auf eine Besserung im zweiten Geschäftshalbjahr und bekräftigte seine Prognose. Den Konzernumbau treibt Konzernchef Miguel López weiter voran. In dessen Zentrum steht das Stahlgeschäft sowie die Abspaltung eines Minderheitsanteils der Marine-Sparte. Kräftig gewachsen ist hingegen die Elektrolyse-Tochter Thyssenkrupp Nucera.

ROUNDUP: Allianz wuppt höhere Katastrophenschäden - Aktie sackt dennoch ab

MÜNCHEN - Der Versicherungskonzern Allianz sieht sich trotz höherer Katastrophenschäden auf Kurs zu seinem Gewinnziel für 2025. Im ersten Quartal kosteten die Waldbrände in Kalifornien und andere Naturkatastrophen den Dax-Konzern fast 400 Millionen Euro. Dank günstigerer anderer Entwicklungen konnte er seinen operativen Gewinn aber auf einen Rekordwert steigern. Vorstandschef Oliver Bäte rechnet für 2025 daher weiterhin mit einem operativen Gewinn zwischen 15 und 17 Milliarden Euro. An der Börse überzeugten die Neuigkeiten jedoch nicht.

ROUNDUP: Telekom steigert Gewinn und hebt Prognose leicht an - Aktie im Plus

BONN - Die Deutsche Telekom hat im ersten Quartal weiter vom Wachstum der US-Tochter profitiert und hebt ihren Gewinnausblick für das Gesamtjahr leicht an. Dabei kam dem Unternehmen auch der in den ersten drei Monaten noch stärkere Dollar zugute. Der größte Schub für Umsatz und Ergebnis kam wie bei den Bonnern gewohnt aus den USA dank des dort weiter starken Kundenzuwachses. Aber auch im deutschen Mobilfunk konnte die Telekom die Erlöse steigern und damit die Gewinne ausbauen. Im Breitband lief es dagegen abseits des Glasfaserausbaus mit der Zahl der Kundenanschlüsse nicht mehr so rund. Die T-Aktie konnte nach ihrer in den vergangenen Wochen mageren Entwicklung am Donnerstag zulegen.

ROUNDUP: Intransparente Werbung? Tiktok im Visier der EU-Kommission

BRÜSSEL - Die Online-Plattform Tiktok verstößt nach einer vorläufigen Einschätzung der Europäischen Kommission wegen intransparenter Werbung gegen EU-Digitalregeln. Demnach stellt das soziale Netzwerk aus China etwa nicht die erforderlichen Informationen über den Inhalt von Werbeanzeigen auf der Plattform bereit und riskiert damit eine hohe Geldstrafe.

ROUNDUP: Talanx steigert Gewinn trotz Kalifornien-Bränden - Aktie legt zu

HANNOVER - Der Versicherungskonzern Talanx ist trotz hoher Katastrophenschäden bei seiner Tochter Hannover Rück mit einem Rekordgewinn ins Jahr gestartet. Die Waldbrände in Kalifornien kosteten Talanx im ersten Quartal bisher 640 Millionen Euro und waren einer der größten Naturkatastrophenschäden der Konzerngeschichte, wie der Versicherer am Donnerstag in Hannover mitteilte. Gute Geschäfte der Erstversicherungssparte machten die teuren Belastungen in der Rückversicherung mehr als wett.

US-Einzelhändler Walmart steigert Umsatz - Preiserhöhungen wegen Zöllen möglich

BENTONVILLE - Der US-Einzelhändler Walmart hat zum Jahresauftakt Zuwächse bei Umsatz und Gewinn verzeichnet. Das Unternehmen warnte, dass es angesichts von Zöllen und zunehmenden wirtschaftliche Turbulenzen Preiserhöhungen nicht ewig aufschieben könne. Der Umsatz stieg im ersten Geschäftsquartalbis Ende April um 2,5 Prozent auf 165,6 Milliarden US-Dollar (149 Mrd Euro), wie Walmart am Donnerstag mitteilte. Währungsbereinigt betrug das Wachstum vier Prozent. Die Online-Umsätze legten weltweit um 22 Prozent zu.

ROUNDUP: Umsatzentwicklung von Mediamarkt-Mutter Ceconomy schwächt sich ab

DÜSSELDORF - Die Mediamarkt- und Saturn-Mutter Ceconomy (Ceconomy St) hat im zweiten Geschäftsquartal ein schwieriges Konsumumfeld zu spüren bekommen. Vor allem in den deutschsprachigen Regionen gingen die Erlöse zurück. Seine operative Profitabilität konnte das Unternehmen hingegen steigern, insbesondere dank einer Verbesserung der Marge in der Region West- und Südeuropa. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2024/25 (Ende September) bestätigte das Unternehmen.

ROUNDUP: TAG Immobilien profitiert von höheren Mieten - Prognosen bestätigt

HAMBURG - Eine weiterhin hohe Nachfrage nach Wohnraum hat TAG Immobilien im Auftaktquartal Auftrieb gegeben. Sowohl der deutsche als auch der polnische Wohnungsmarkt zeigten unverändert eine hohe Nachfrage, sagte Co-Unternehmenschefin Claudia Hoyer am Donnerstag bei Vorlage der Quartalszahlen. Deshalb erwarte das Management bei der nächsten Neubewertung der Immobilien Ende Juni auch in Deutschland einen leichten Wertzuwachs, so wie bereits im zweiten Halbjahr 2024. Die Aktie gab am Vormittag um gut 0,6 Prozent auf 13,56 Euro nach und setzte damit ihren Abwärtstrend der vergangenen Tage fort.

