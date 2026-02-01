dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 24.02.2026 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: Fresenius Medical Care sieht 2026 als Übergangsjahr - Kurseinbruch

BAD HOMBURG - Der Dialyseanbieter Fresenius Medical Care (FMC (Fresenius Medical Care (FMC) St)) hat im vergangenen Jahr auch dank seines Sparprogramms einen satten Gewinnsprung erzielt. Doch 2026 steht das Unternehmen wegen zunehmenden Gegenwinds vor einem Übergangsjahr, Konzernchefin Helen Giza schließt deshalb einen Ergebnisrückgang nicht aus. Grund ist unter anderem die Einführung eines modernen Dialysegeräts in den USA, in dem die Managerin aber eine Investition in die Zukunft des Unternehmens sieht. Ihre Sparbemühungen will die FMC-Lenkerin nun noch einmal forcieren. Der Aktienkurs ein.

ROUNDUP 2: MTU erwartet trotz Airbus-Ärger weiteres Wachstum - Aktie sackt ab

MÜNCHEN - Die starke Nachfrage nach Turbinen, Ersatzteilen und Wartung hält den Münchner Triebwerksbauer MTU (MTU Aero Engines) auf Wachstumskurs. Im Tagesgeschäft soll der Umsatz 2026 weiter steigen, der operative Gewinn dürfte jedoch nur leicht zulegen. Für 2025 winkt den Aktionären eine deutlich höhere Dividende. Ärger gibt es indes weiter um den Antrieb für die meistgefragte Airbus-Modellfamilie (Airbus SE) A320neo. Nach dem Rückruf tausender Turbinen wirft Airbus-Chef Guillaume Faury dem Triebwerksbündnis rund um Pratt & Whitney vor, zu wenige neue Antriebe zu liefern. Das betrifft auch MTU. An der Börse wurden die Neuigkeiten mit deutlichen Kursverlusten quittiert.

ROUNDUP: Versandriese Fedex klagt auf Rückerstattung von Trump-Zöllen

WASHINGTON - Der US-Logistikkonzern FedEx dringt mit einer Klage gegen die Regierung von Präsident Donald Trump auf eine Rückerstattung bereits gezahlter Zölle. Es geht dabei um die Importgebühren, die der Oberste Gerichtshof jüngst als unrechtmäßig eingestuft hat. Man verlange die "vollständige Rückzahlung" aller gezahlten Zölle, die auf dem IEEPA genannten Notstandsgesetz fußten, heißt es in der beim Gericht für internationalen Handel in New York eingereichten Klage. Sie richtet sich gegen die Zoll- und Grenzschutzbehörde CBP, die dem US-Heimatschutzministerium untersteht.

Nächster Milliarden-Deal im KI-Wettrennen: Meta und AMD bauen Partnerschaft aus

MENLO PARK/SANTA CLARA - Der Chipkonzern AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ) wird den Facebook-Konzern Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) mit KI-Computerchips für viele Milliarden US-Dollar beliefern. Die beiden Unternehmen gaben am Dienstag einen Ausbau ihrer Zusammenarbeit bekannt, in deren Rahmen AMD über mehrere Jahre Hochleistungsprozessoren (GPU) für KI-Anwendungen mit einer Gesamtleistung von bis zu 6 Gigawatt bereitstellen soll. Im Zuge des mehrere Zehn-Milliarden-Dollar schweren Deals kann Meta bis zu 160 Millionen AMD-Aktien erhalten, was einer Beteiligung von zehn Prozent entsprechen würde. Die AMD-Papiere schnellten im vorbörslichen US-Handel um 12 Prozent nach oben.

ROUNDUP: Chipkonzern Elmos erwartet stärkeres Wachstum - Kurssprung

LEVERKUSEN - Der Chipkonzern Elmos Semiconductor will im laufenden Jahr stärker wachsen. 2025 hatte ein verhaltener Automarkt sowie der starke Euro die Geschäfte gebremst. Inzwischen sieht der Chipentwickler jedoch wieder Entspannung beim Bestellverhalten der Kunden. So hätten diese ihre Lagerbestände inzwischen auf sehr niedrige Niveaus heruntergefahren, teilte das Unternehmen am Dienstag bei der Vorlage vorläufiger Zahlen mit. An der Börse kam das gut an.

ROUNDUP: Indus Holding spürt Zollbelastungen - Ergebnisse im Rahmen der Ziele

BERGISCH GLADBACH - Die Indus Holding (INDUS) hat im vergangenen Geschäftsjahr die Zollbelastungen zu spüren bekommen. Während der Umsatz leicht von 1,72 auf 1,74 Milliarden Euro stieg, fiel das operative Ergebnis vorläufigen Berechnungen zufolge geringer aus als im Vorjahr, wie das auf Mittelständler spezialisierte Beteiligungsunternehmen aus dem SDAX am Dienstag in Bergisch-Gladbach mitteilte. Die Resultate stießen auf ein positives Echo, die Aktie gewann leicht.

US-Baumarktkette Home Depot schlägt sich besser als erwartet

ATLANTA - Der weltgrößte Baumarktkette Home Depot hat sich im vierten Quartal besser geschlagen als erwartet. Der Umsatz schrumpfte in den drei Monaten bis zum 1. Februar zwar um 3,8 Prozent auf 38,2 Milliarden US-Dollar (32,4 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Dienstag in Atlanta im Bundesstaat Georgia mitteilte. Auf vergleichbarer Basis seien die Erlöse aber um 0,4 Prozent im Quartal gewachsen. Damit übertraf der Konzern die Erwartungen der Analysten. Die Aktie legte vorbörslich zu.

ROUNDUP: Cewe profitiert von starkem Weihnachtsgeschäft - Aktie etwas leichter

OLDENBURG - Der Fotodienstleister Cewe (CEWE StiftungCo) hat dank des Weihnachtsgeschäfts 2025 seine Ziele erreicht. "Unsere hervorragende Lieferfähigkeit in der Saisonspitze zu Weihnachten hat den starken Jahresendspurt getragen", sagte Cewe-Chef Thomas Mehls laut einer Mitteilung am Dienstag.

ROUNDUP: SFC Energy setzt auf Verteidigungsgeschäft - Aktie zieht an

BRUNNTHAL - Der Brennstoffzellenspezialist SFC Energy setzt nach einem holprigen Jahr 2025 auf baldige Besserung. "Zum Jahresende sind wir klar auf den Wachstumskurs zurückgekehrt", sagte Unternehmenschef Peter Podesser am Dienstag laut Mitteilung. Dies gelte auch für den Auftragseingang. Er sieht darin ein "positives Momentum" - nicht zuletzt mit Blick auf die Profitabilität. Helfen soll dabei der laufende Umbau des Geschäfts hin zu Verteidigungs- und Sicherheitsanwendungen im öffentlichen und zivilen Bereich. Die Aktie legte zu.

