Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Vormittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Drägerwerk-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 49,50 EUR.

Die Aktie verlor um 09:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 49,50 EUR. Die Drägerwerk-Aktie gab in der Spitze bis auf 49,50 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 49,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 92 Drägerwerk-Aktien.

Am 20.11.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 56,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,54 Prozent hinzugewinnen. Am 04.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,75 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,66 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Drägerwerk-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,59 EUR. Im Vorjahr erhielten Drägerwerk-Aktionäre 1,80 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 58,67 EUR an.

Drägerwerk veröffentlichte am 25.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,38 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,91 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,33 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 735,82 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 761,13 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Drägerwerk dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 25.07.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 24.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Drägerwerk.

Den erwarteten Gewinn je Drägerwerk-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,81 EUR fest.

