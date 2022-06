Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk tendiert am Donnerstagnachmittag südwärts

Die Drägerwerk-Aktie notierte um 02.06.2022 16:22:00 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 48,30 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Drägerwerk-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 48,20 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 48,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.487 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

Am 30.06.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 82,70 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 41,60 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 45,45 EUR. Dieser Wert wurde am 28.04.2022 erreicht. Derzeit notiert die Drägerwerk-Aktie damit 6,27 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 69,05 EUR an.

Drägerwerk ließ sich am 25.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.07.2022 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 27.07.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,58 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

