Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Mittwochmittag im Aufwind

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Drägerwerk-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 47,55 EUR.

Um 11:46 Uhr konnte die Aktie von Drägerwerk zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 47,55 EUR. Kurzfristig markierte die Drägerwerk-Aktie bei 47,75 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 47,75 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 150 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

Bei 56,20 EUR markierte der Titel am 20.11.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,19 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 41,75 EUR. Dieser Wert wurde am 04.10.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 12,20 Prozent würde die Drägerwerk-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,21 EUR. Im Vorjahr erhielten Drägerwerk-Aktionäre 1,80 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 60,33 EUR für die Drägerwerk-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Drägerwerk am 25.07.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,42 EUR gegenüber 0,57 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 784,67 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 771,26 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2024 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Drägerwerk rechnen Experten am 04.11.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Drägerwerk-Aktie in Höhe von 5,66 EUR im Jahr 2025 aus.

