Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk gewinnt am Montagvormittag an Boden

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Drägerwerk. Das Papier von Drägerwerk konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 50,90 EUR.

Die Aktie legte um 09:03 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 50,90 EUR zu. Die Drägerwerk-Aktie zog in der Spitze bis auf 51,60 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 51,60 EUR. Bisher wurden heute 11 Drägerwerk-Aktien gehandelt.

Am 20.11.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 56,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 10,41 Prozent Plus fehlen der Drägerwerk-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.10.2023 bei 41,75 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,98 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR an Drägerwerk-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,35 EUR. Analysten bewerten die Drägerwerk-Aktie im Durchschnitt mit 58,00 EUR.

Drägerwerk veröffentlichte am 25.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,91 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 735,82 Mio. EUR, gegenüber 761,13 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,33 Prozent präsentiert.

Am 25.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Drägerwerk veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Drägerwerk rechnen Experten am 24.07.2025.

Experten taxieren den Drägerwerk-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,94 EUR je Aktie.

