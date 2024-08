Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Vormittag mit Kursabschlägen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Drägerwerk-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,6 Prozent auf 45,00 EUR ab.

Um 09:06 Uhr rutschte die Drägerwerk-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,6 Prozent auf 45,00 EUR ab. Die Drägerwerk-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 45,00 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 45,50 EUR. Von der Drägerwerk-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.022 Stück gehandelt.

Am 20.11.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 56,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 24,89 Prozent Plus fehlen der Drägerwerk-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 04.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 41,75 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Drägerwerk-Aktie damit 7,78 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Drägerwerk-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,59 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 58,67 EUR.

Am 25.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,42 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Drägerwerk 0,57 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,74 Prozent auf 784,67 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 771,26 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 29.10.2024 erwartet. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Drägerwerk möglicherweise am 04.11.2025 präsentieren.

