Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Drägerwerk zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Drägerwerk-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 45,45 EUR.

Die Drägerwerk-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:02 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 45,45 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Drägerwerk-Aktie sogar auf 45,45 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 44,70 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.062 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.07.2024 bei 54,70 EUR. Gewinne von 20,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 22.11.2024 auf bis zu 42,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Drägerwerk-Aktie 7,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Drägerwerk-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,59 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Drägerwerk-Aktie wird bei 57,33 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Drägerwerk am 29.10.2024. Das EPS wurde auf 0,78 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,94 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Drägerwerk in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,77 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 774,57 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 788,50 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.04.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Drägerwerk rechnen Experten am 05.03.2026.

Experten gehen davon aus, dass Drägerwerk im Jahr 2024 5,25 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

