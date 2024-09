Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Freitagvormittag im Aufwind

Blick auf Drägerwerk-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Drägerwerk. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,1 Prozent auf 46,40 EUR zu.

Das Papier von Drägerwerk legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 46,40 EUR. Die Drägerwerk-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 46,40 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 46,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Drägerwerk-Aktien beläuft sich auf 45 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.11.2023 bei 56,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2023 bei 41,75 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Drägerwerk-Aktie mit einem Verlust von 10,02 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Drägerwerk-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,21 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Drägerwerk-Aktie wird bei 60,33 EUR angegeben.

Am 25.07.2024 legte Drägerwerk die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,42 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,57 EUR je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 784,67 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 771,26 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 29.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Drägerwerk veröffentlicht werden. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Drägerwerk möglicherweise am 04.11.2025 präsentieren.

