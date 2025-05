Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Freitagmittag mit Kurseinbußen

Aktie im Blick

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Drägerwerk-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 62,50 EUR ab.

Um 11:47 Uhr fiel die Drägerwerk-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 62,50 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Drägerwerk-Aktie bisher bei 62,20 EUR. Mit einem Wert von 62,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.750 Drägerwerk-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.04.2025 bei 69,50 EUR. 11,20 Prozent Plus fehlen der Drägerwerk-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 22.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 42,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Drägerwerk-Aktie 48,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Drägerwerk seine Aktionäre 2024 mit 2,03 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,83 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 76,00 EUR.

Drägerwerk gewährte am 30.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,75 Prozent auf 730,30 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 735,82 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 29.07.2025 dürfte Drägerwerk Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Am 23.07.2026 wird Drägerwerk schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Drägerwerk im Jahr 2024 6,02 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

