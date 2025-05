Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Vormittag mit Kurseinbußen

So bewegt sich Drägerwerk

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Drägerwerk-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 62,30 EUR ab.

Die Drägerwerk-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,6 Prozent auf 62,30 EUR nach. In der Spitze büßte die Drägerwerk-Aktie bis auf 62,30 EUR ein. Bei 62,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Drägerwerk-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 272 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 69,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.04.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,56 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.11.2024 bei 42,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,26 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,83 EUR, nach 2,03 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 76,00 EUR.

Drägerwerk veröffentlichte am 30.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Drägerwerk hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 730,30 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 735,82 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Drägerwerk-Bilanz für Q2 2025 wird am 29.07.2025 erwartet. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Drägerwerk möglicherweise am 23.07.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Drägerwerk einen Gewinn von 6,02 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

