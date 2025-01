Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Freitagmittag mit Kurseinbußen

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Drägerwerk. Zuletzt ging es für die Drägerwerk-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 48,45 EUR.

Die Aktie notierte um 11:34 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 48,45 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Drägerwerk-Aktie bis auf 48,45 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 48,50 EUR. Zuletzt wechselten 582 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

Am 09.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 54,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 12,90 Prozent Plus fehlen der Drägerwerk-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 42,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2024). Der aktuelle Kurs der Drägerwerk-Aktie ist somit 12,90 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,59 EUR. Im Vorjahr hatte Drägerwerk 1,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 57,33 EUR an.

Am 29.10.2024 hat Drägerwerk in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Drägerwerk hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,78 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,94 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 774,57 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 788,50 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Drägerwerk dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 03.04.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Drägerwerk-Anleger Experten zufolge am 05.03.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Drägerwerk im Jahr 2024 5,25 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

