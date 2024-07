Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Mittag im Aufwind

Kursentwicklung

Die Aktie von Drägerwerk zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Drägerwerk-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 54,40 EUR.

Um 11:43 Uhr stieg die Drägerwerk-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 54,40 EUR. Bei 54,40 EUR erreichte die Drägerwerk-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 53,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Drägerwerk-Aktien beläuft sich auf 16.188 Stück.

Am 20.11.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 56,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,31 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 04.10.2023 auf bis zu 41,75 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Drägerwerk-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,61 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 58,67 EUR für die Drägerwerk-Aktie.

Am 25.04.2024 hat Drägerwerk die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,38 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Drägerwerk noch ein Gewinn pro Aktie von 0,91 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 735,82 Mio. EUR – eine Minderung von 3,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 761,13 Mio. EUR eingefahren.

Die Drägerwerk-Bilanz für Q2 2024 wird am 25.07.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Drägerwerk-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 24.07.2025.

Experten gehen davon aus, dass Drägerwerk im Jahr 2024 4,73 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

SDAX-Handel aktuell: SDAX zum Handelsende mit Gewinnen

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX notiert zum Handelsende im Minus

XETRA-Handel SDAX nachmittags mit Abgaben