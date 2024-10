Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk wird am Mittag ausgebremst

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Drägerwerk. Das Papier von Drägerwerk befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 48,60 EUR ab.

Die Drägerwerk-Aktie notierte um 11:40 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 48,60 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Drägerwerk-Aktie bis auf 48,50 EUR. Bei 48,55 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Drägerwerk-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 567 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 56,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.11.2023). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Drägerwerk-Aktie mit einem Kursplus von 15,64 Prozent wieder erreichen. Am 17.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 43,55 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 10,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 erhielten Drägerwerk-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,21 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 60,33 EUR.

Drägerwerk veröffentlichte am 25.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,57 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,74 Prozent auf 784,67 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 771,26 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 29.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Drägerwerk-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 04.11.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,66 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

