Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Freitagnachmittag mit Verlusten

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Drägerwerk-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 4,2 Prozent auf 68,80 EUR abwärts.

Die Drägerwerk-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 4,2 Prozent auf 68,80 EUR. Die Drägerwerk-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 68,70 EUR ab. Bei 70,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Drägerwerk-Aktien beläuft sich auf 10.714 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.06.2025 bei 73,10 EUR. 6,25 Prozent Plus fehlen der Drägerwerk-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.11.2024 bei 42,20 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,66 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Drägerwerk-Aktie.

Drägerwerk-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,03 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,83 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 82,67 EUR je Drägerwerk-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Drägerwerk am 30.04.2025. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Drägerwerk in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,75 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 730,30 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 735,82 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 29.07.2025 dürfte Drägerwerk Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 23.07.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Drägerwerk ein EPS in Höhe von 5,79 EUR in den Büchern stehen haben wird.

