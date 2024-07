Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Montagvormittag mit Kursabschlägen

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 52,60 EUR nach.

Die Aktie notierte um 09:02 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 52,60 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Drägerwerk-Aktie bis auf 51,90 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 52,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 948 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.11.2023 bei 56,20 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,84 Prozent könnte die Drägerwerk-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 04.10.2023 Kursverluste bis auf 41,75 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Drägerwerk-Aktie 25,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,61 EUR. Im Vorjahr hatte Drägerwerk 1,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 58,67 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Drägerwerk am 25.04.2024 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,38 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,91 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 735,82 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 761,13 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Drägerwerk wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 25.07.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Drägerwerk rechnen Experten am 24.07.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Drägerwerk ein EPS in Höhe von 4,73 EUR in den Büchern stehen haben wird.

