Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Mittag gefragt

Notierung im Fokus

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 46,00 EUR zu.

Die Aktie notierte um 11:36 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 46,00 EUR zu. In der Spitze legte die Drägerwerk-Aktie bis auf 46,10 EUR zu. Mit einem Wert von 46,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Drägerwerk-Aktien beläuft sich auf 940 Stück.

Am 20.11.2023 markierte das Papier bei 56,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,17 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 04.10.2023 Kursverluste bis auf 41,75 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 9,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,32 EUR. Im Vorjahr erhielten Drägerwerk-Aktionäre 1,80 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 58,67 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Drägerwerk am 25.07.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,42 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Drägerwerk 0,57 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 784,67 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 771,26 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Drägerwerk am 29.10.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 04.11.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Drägerwerk im Jahr 2024 4,96 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX notiert zum Start des Donnerstagshandels im Minus

Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX letztendlich mit grünem Vorzeichen

So stuften die Analysten die Drägerwerk-Aktie im vergangenen Monat ein