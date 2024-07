Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Dienstagvormittag mit Verlusten

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Drägerwerk-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 52,40 EUR abwärts.

Die Drägerwerk-Aktie musste um 09:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 52,40 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Drägerwerk-Aktie bei 52,40 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 52,40 EUR. Der Tagesumsatz der Drägerwerk-Aktie belief sich zuletzt auf 30 Aktien.

Am 20.11.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 56,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Drägerwerk-Aktie 7,25 Prozent zulegen. Am 04.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 41,75 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Drägerwerk-Aktie damit 25,51 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Drägerwerk seine Aktionäre 2023 mit 1,80 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,61 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 58,67 EUR für die Drägerwerk-Aktie.

Drägerwerk ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,91 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 735,82 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 761,13 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 25.07.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 24.07.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Drägerwerk ein EPS in Höhe von 4,73 EUR in den Büchern stehen haben wird.

