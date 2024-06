Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk macht am Montagvormittag Boden gut

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Drägerwerk. Zuletzt sprang die Drägerwerk-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 51,10 EUR zu.

Die Drägerwerk-Aktie konnte um 09:00 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 51,10 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Drägerwerk-Aktie sogar auf 51,10 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 51,10 EUR. Bisher wurden via XETRA 11 Drägerwerk-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (56,20 EUR) erklomm das Papier am 20.11.2023. 9,98 Prozent Plus fehlen der Drägerwerk-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2023 bei 41,75 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Drägerwerk-Aktie mit einem Verlust von 18,30 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 1,80 EUR an Drägerwerk-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,45 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 58,00 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Drägerwerk am 25.04.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,91 EUR je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 735,82 Mio. EUR, gegenüber 761,13 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,33 Prozent präsentiert.

Am 25.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 24.07.2025 dürfte Drägerwerk die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,94 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

