Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk tendiert am Mittag tiefer

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 49,60 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Drägerwerk nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:35 Uhr 0,8 Prozent auf 49,60 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Drägerwerk-Aktie bisher bei 49,40 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 49,95 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 879 Drägerwerk-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 56,20 EUR erreichte der Titel am 20.11.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,31 Prozent über dem aktuellen Kurs der Drägerwerk-Aktie. Am 04.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 41,75 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Drägerwerk-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,80 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,59 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 58,67 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Drägerwerk am 25.04.2024 vor. Drägerwerk hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,91 EUR je Aktie gewesen. Mit einem Umsatz von 735,82 Mio. EUR, gegenüber 761,13 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,33 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 25.07.2024 erwartet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Drägerwerk-Anleger Experten zufolge am 24.07.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Drägerwerk im Jahr 2024 4,96 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

