Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Vormittag billiger

Kursverlauf

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Drägerwerk-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 63,30 EUR nach.

Werte in diesem Artikel

Die Drägerwerk-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:00 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 63,30 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Drägerwerk-Aktie bis auf 63,30 EUR. Mit einem Wert von 63,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Drägerwerk-Aktien beläuft sich auf 485 Stück.

Am 01.04.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 69,50 EUR an. Derzeit notiert die Drägerwerk-Aktie damit 8,92 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 22.11.2024 Kursverluste bis auf 42,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 33,33 Prozent würde die Drägerwerk-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Drägerwerk-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,03 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,83 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 76,00 EUR an.

Drägerwerk veröffentlichte am 30.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das vergangene Quartal hat Drägerwerk mit einem Umsatz von insgesamt 730,30 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 735,82 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,75 Prozent verringert.

Die Drägerwerk-Bilanz für Q2 2025 wird am 29.07.2025 erwartet. Am 23.07.2026 wird Drägerwerk schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,71 EUR je Drägerwerk-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

TecDAX-Titel Drägerwerk-Aktie: Über diese Dividende können sich Drägerwerk-Aktionäre freuen

TecDAX-Papier Drägerwerk-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Drägerwerk-Investment von vor 5 Jahren verloren

April 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Drägerwerk-Aktie