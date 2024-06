Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Nachmittag billiger

Notierung im Blick

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Drägerwerk-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 48,95 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für die Drägerwerk-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 48,95 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Drägerwerk-Aktie bisher bei 48,80 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 49,65 EUR. Von der Drägerwerk-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.451 Stück gehandelt.

Am 20.11.2023 markierte das Papier bei 56,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,81 Prozent hinzugewinnen. Am 04.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 41,75 EUR ab. Mit Abgaben von 14,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten Drägerwerk-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,45 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 58,00 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Drägerwerk am 25.04.2024 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,91 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,33 Prozent auf 735,82 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 761,13 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Drägerwerk am 25.07.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 24.07.2025.

Experten taxieren den Drägerwerk-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,94 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

Freundlicher Handel in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX steigen

Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Ende des Montagshandels fester

SDAX-Handel aktuell: SDAX präsentiert sich zum Handelsende leichter