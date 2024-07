Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Nachmittag mit Verlusten

Drägerwerk im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 49,90 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 49,90 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Drägerwerk-Aktie bis auf 49,50 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 49,75 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.544 Drägerwerk-Aktien.

Am 20.11.2023 markierte das Papier bei 56,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,63 Prozent. Am 04.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 41,75 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,33 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Drägerwerk-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,59 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 58,67 EUR je Drägerwerk-Aktie aus.

Am 25.04.2024 legte Drägerwerk die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,91 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 735,82 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 3,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 761,13 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Drägerwerk wird am 25.07.2024 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 24.07.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Drägerwerk-Gewinn in Höhe von 4,96 EUR je Aktie aus.

