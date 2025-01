Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Nachmittag auf rotem Terrain

Kursverlauf

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 55,10 EUR.

Die Drägerwerk-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:49 Uhr um 1,8 Prozent auf 55,10 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Drägerwerk-Aktie bis auf 54,70 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 55,10 EUR. Bisher wurden heute 9.671 Drägerwerk-Aktien gehandelt.

Am 20.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 56,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Drägerwerk-Aktie 2,54 Prozent zulegen. Am 22.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 42,20 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Drägerwerk-Aktie 23,41 Prozent sinken.

Nach 1,80 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,71 EUR je Drägerwerk-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 62,67 EUR aus.

Drägerwerk ließ sich am 29.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,78 EUR. Im letzten Jahr hatte Drägerwerk einen Gewinn von 0,94 EUR je Aktie eingefahren. Mit einem Umsatz von 774,57 Mio. EUR, gegenüber 788,50 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,77 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 03.04.2025 dürfte Drägerwerk Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 05.03.2026 dürfte Drägerwerk die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 5,72 EUR je Aktie in den Drägerwerk-Büchern.

