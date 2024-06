Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Vormittag mit Verlusten

Blick auf Drägerwerk-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Drägerwerk. Das Papier von Drägerwerk befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 48,30 EUR ab.

Die Drägerwerk-Aktie notierte um 09:00 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 48,30 EUR. Die Abwärtsbewegung der Drägerwerk-Aktie ging bis auf 48,30 EUR. Bei 48,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Drägerwerk-Aktien beläuft sich auf 2 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.11.2023 bei 56,20 EUR. Gewinne von 16,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 41,75 EUR. Dieser Wert wurde am 04.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,56 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Drägerwerk-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,59 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Drägerwerk 1,80 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 58,67 EUR.

Am 25.04.2024 äußerte sich Drägerwerk zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,91 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 735,82 Mio. EUR – eine Minderung von 3,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 761,13 Mio. EUR eingefahren.

Am 25.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Drägerwerk rechnen Experten am 24.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Drägerwerk einen Gewinn von 4,81 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

