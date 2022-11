Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Mittag im Minusbereich

Um 12:22 Uhr ging es für die Drägerwerk-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 41,70 EUR. In der Spitze fiel die Drägerwerk-Aktie bis auf 41,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 42,05 EUR. Bisher wurden via XETRA 6.181 Drägerwerk-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 70,85 EUR erreichte der Titel am 22.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 41,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.09.2022 bei 38,20 EUR. Mit Abgaben von 9,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 53,57 EUR.

Am 27.10.2022 legte Drägerwerk die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor.

Drägerwerk dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 09.03.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 07.03.2024.

2022 dürfte Drägerwerk einen Verlust von -3,607 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Drägerwerk