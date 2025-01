Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Donnerstagmittag leichter

Kursverlauf

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Drägerwerk nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 56,40 EUR.

Das Papier von Drägerwerk befand sich um 11:36 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 56,40 EUR ab. Bei 56,00 EUR markierte die Drägerwerk-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 56,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 3.145 Drägerwerk-Aktien gehandelt.

Am 22.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 56,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Drägerwerk-Aktie somit 0,88 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.11.2024 (42,20 EUR). Abschläge von 25,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2023 1,80 EUR an Drägerwerk-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,71 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 62,67 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Drägerwerk am 29.10.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,78 EUR gegenüber 0,94 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 774,57 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 1,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Drägerwerk 788,50 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Drägerwerk am 03.04.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Drägerwerk-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 05.03.2026.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Drägerwerk ein EPS in Höhe von 5,91 EUR in den Büchern stehen haben wird.

