Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Nachmittag mit Aufschlag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Drägerwerk. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 45,25 EUR zu.

Die Drägerwerk-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:42 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 45,25 EUR. Die Drägerwerk-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 45,75 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 44,95 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.776 Drägerwerk-Aktien.

Am 20.11.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 56,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,20 Prozent könnte die Drägerwerk-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2023 bei 41,75 EUR. Der derzeitige Kurs der Drägerwerk-Aktie liegt somit 8,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Drägerwerk-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,21 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 60,33 EUR für die Drägerwerk-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Drägerwerk am 25.07.2024. Das EPS lag bei 1,42 EUR. Im letzten Jahr hatte Drägerwerk einen Gewinn von 0,57 EUR je Aktie eingefahren. Drägerwerk hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 784,67 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 771,26 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Drägerwerk-Bilanz für Q3 2024 wird am 29.10.2024 erwartet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Drägerwerk-Anleger Experten zufolge am 04.11.2025 werfen.

