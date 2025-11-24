Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk gewinnt am Montagvormittag an Boden

Blick auf Drägerwerk-Kurs

Die Aktie von Drägerwerk zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Drägerwerk zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 68,40 EUR.

Die Aktie legte um 09:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 68,40 EUR zu. Die Drägerwerk-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 68,40 EUR aus. Bei 68,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 56 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 24.10.2025 auf bis zu 77,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Drägerwerk-Aktie somit 12,08 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 42,20 EUR am 22.11.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,30 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,86 EUR, nach 2,03 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der Drägerwerk-Aktie wird bei 84,67 EUR angegeben.

Am 29.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,92 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,79 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 833,27 Mio. EUR gegenüber 774,57 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,27 EUR je Drägerwerk-Aktie.

Redaktion finanzen.net

