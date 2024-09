Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Mittwochvormittag nahe Vortagesschluss

So entwickelt sich Drägerwerk

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von Drägerwerk. Mit einem Wert von 45,05 EUR bewegte sich die Drägerwerk-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Kurs von 45,05 EUR zeigte sich die Drägerwerk-Aktie im XETRA-Handel um 09:00 Uhr kaum verändert. Die Drägerwerk-Aktie legte bis auf 45,05 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Das Tagestief markierte die Drägerwerk-Aktie bei 45,05 EUR. Bei 45,05 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 70 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Am 20.11.2023 markierte das Papier bei 56,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Drägerwerk-Aktie derzeit noch 24,75 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 41,75 EUR am 04.10.2023. Das 52-Wochen-Tief könnte die Drägerwerk-Aktie mit einem Verlust von 7,33 Prozent wieder erreichen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,21 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 60,33 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Drägerwerk am 25.07.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,42 EUR, nach 0,57 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,74 Prozent auf 784,67 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 771,26 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Drägerwerk-Bilanz für Q3 2024 wird am 29.10.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Drägerwerk rechnen Experten am 04.11.2025.

In der Drägerwerk-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 5,18 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

