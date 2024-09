Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk zeigt sich am Vormittag gestärkt

Drägerwerk im Blick

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Drägerwerk-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 46,00 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:00 Uhr wies die Drägerwerk-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 46,00 EUR nach oben. Die Drägerwerk-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 46,00 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 46,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 40 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.11.2023 bei 56,20 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Drägerwerk-Aktie somit 18,15 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.10.2023 bei 41,75 EUR. Mit einem Kursverlust von 9,24 Prozent würde die Drägerwerk-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Drägerwerk seine Aktionäre 2023 mit 1,80 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,21 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Drägerwerk-Aktie wird bei 60,33 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Drägerwerk am 25.07.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,42 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Drägerwerk ein EPS von 0,57 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 784,67 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 771,26 Mio. EUR umgesetzt.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Drägerwerk wird am 29.10.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Drägerwerk-Anleger Experten zufolge am 04.11.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Drägerwerk im Jahr 2024 5,18 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: Anleger lassen SDAX am Donnerstagmittag steigen

Aufschläge in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX am Mittag

XETRA-Handel SDAX zum Start mit Abgaben